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Prof. Dr. Hakan Kara: TCMB, bir çuval inciri berbat etmemek için…

Merkez Bankası’nın faiz indirimine yönelik beklentiler de yorumlar da bitmiyor. TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'ın faiz indirimi açıklamalarına, eski Başekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara'dan da yorum geldi.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara: TCMB, bir çuval inciri berbat etmemek için…
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Piyasaların yeni gündemi, Merkez Bankası’nın faiz indirimini “erken” yapması olmaya devam ediyor. Faiz indiriminde zamanlamanın önemli olduğuna dikkat çeken açıklamalar yapan piyasa uzmanları, geçen günlerde BofA’nın “piyasanın indirimi çok erken fiyatladığına” yönelik değerlendirmesiyle karşılaşmıştı.

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Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay piyasaları hareketlendirdi

TCMB Başkan Yardımcılarından Cevdet Akçay, Reuters’a verdiği röportajda, faiz indirimine yönelik söylemleriyle gündemin önemli maddelerinden oldu.

Akçay, “faiz indiriminin gündemde olmadığını” söyledi.

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Kara: Bir çuval inciri berbat edecek…

Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da Cevdet Akçay’ın açıklamalarını yorumladı.

Kara, TCMB’den gelecek “erken” faiz indiriminin “bir çuval inciri berbat etmesinin önüne geçildiğini” belirtti.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, X platformunda yaptığı yorumda şunları paylaştı:

“TCMB erken faiz indiriminin bir çuval inciri berbat edeceğinin farkındalığıyla sözlü müdahale aracını etkin bir şekilde kullanıyor.”

Kara, Akçay’ın açıklamaları öncesinde de yakın geçmişte yaptığı faiz indirim sürecine yönelik paylaşımını hatırlatmıştı.

İşte o paylaşım:

“2023 Haziran’da faiz artırılmaya başlandığında “aman kademeli ve yavaş” gidelim diyenler –ki bu tavsiyenin ne kadar yanlış olduğunu yaşayarak gördük– bu defa faizlerin erken indirilmesini önermeye başladı. Umarım ekonomi yönetimi işlerine geldiği için bu koroyu bu defa dinlemez.”

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