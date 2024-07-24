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Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’dan faiz indirimi mesajı

Enflasyonla mücadelede dezenflasyon süreci konuşulmaya başlarken, eski TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz sürecin ne kadar maliyetli olduğunu anlattı. TCMB yönetimini de faiz indirimi konusunda uyardı.

Haber Merkezi
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Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’dan faiz indirimi mesajı
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Enflasyonla mücadele para politikasıyla sürerken, haziran enflasyon verilerinde dezenflasyon süreci de tartışılmaya başlandı. Baz etkisiyle zirveden gerileyen TÜFE’de aylık veri de beklentilerin altında kalmıştı.

Enflasyonda gerilemeye yönelik ekonomi yönetiminin açıklamaları sürerken, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz faiz indirimine yönelik önemli bir uyarı ile enflasyonu düşürmenin maliyetine değindi.

Yılmaz, X hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Dezenflasyon süreci maliyetli bir süreç. Bedel ödemeden enflasyon düşmüyor.

Ödenen bedellerin sonucunu tam görmeden yapılan politika değişikliği (faiz indirimi) aynı maliyeti tekrar tekrar ödetiyor.

Son yıllarda yapılan hatalar tekrarlanmamalı, MB faiz indiriminde sabırlı olmalı.”

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