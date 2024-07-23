Merkez Bankası faiz kararına Prof. Dr. Hakan Kara neden “sıkıcı” dedi?
TCMB, Temmuz 2024 PPK toplantısında da faizlere dokunmadı. 4 aydır değişmeyen politika faizinin yüzde 50 seviyesinde kalmasına ekonomistler ne yorum yaptı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) kararı son 4 aydır değişmiyor. Faizler yüzde 50 seviyesinde piyasa beklentilerine paralel şekilde sabit kaldı.
Uzmanlar, sosyal medyada faiz kararını ve TCMB’nin PPK metnini değerlendirdi.
“İyi para politikası sıkıcı olandır”
Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Para politikası bir süredir heyecan vermiyor, iyi para politikası sıkıcı olandır” paylaşımını yaptı.
Para politikası bir süredir heyecan vermiyor, iyi para politikası sıkıcı olandır. https://t.co/EJQWhP0FWA— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) July 23, 2024
“Faiz indirimi için alan açıldı”
İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ekonomist Mert Yılmaz, “Faiz indirimi için bir alan açıldı. Aşağıda Verimetrik tarafından hazırlanan grafikte de net biçimde görülüyor. Merkez Bankası bu alanı kullanır kullanmaz bilemem. Kişisel beklentim yıl sonu politika faizinin %45 olacağı yönünde” şeklinde kararı değerlendirdi.
Faiz indirimi için bir alan açıldı. Aşağıda @verimetrik tarafından hazırlanan grafikte de net biçimde görülüyor. @Merkez_Bankasi bu alanı kullanır kullanmaz bilemem.— Mert Yilmaz (@bmylz) July 23, 2024
Kişisel beklentim yıl sonu politika faizinin %45 olacağı yönünde. https://t.co/VEVao5or7r
“PPK metinleri uzun bir aradan sonra yeniden oyunda”
Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek, paylaşımında “PPK metninde şöyle bir kısım var: "Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır."
Benim anladığım, verilmek istenen mesaj, "biz Moody's kaynaklı olan bitene de, ECB ve özellikle Fed'deki gelişmelere de, fon akımlarına da, giren-çıkan tüm likiditeye de mutlaka bakıyoruz; proaktifiz." PPK metinleri uzun bir aradan sonra yeniden oyunda. Önemli” dedi.
PPK metninde şöyle bir kısım var:— Orkun Gödek (@orkungodek) July 23, 2024
"Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır."
Benim anladığım, verilmek istenen mesaj, "biz Moody's kaynaklı olan… https://t.co/eIsFjnORZG
“Yeni hamleler görebiliriz”
CNBC-e canlı yayına katılan Prof. Dr. Refet Gürkaynak, “TCMB'den önümüzdeki günlerde ya depo ihaleleri ya da faiz koridorunun alt sınırı ile ilgili yeni hamleler görebiliriz” diye öngördü.
CNBC-e TCMB ÖZEL YAYINI -— CNBC-e (@cnbceofficial) July 23, 2024
Prof. Dr. Refet Gürkaynak: "TCMB'den önümüzdeki günlerde ya depo ihaleleri ya da faiz koridorunun alt sınırı ile ilgili yeni hamleler görebiliriz." pic.twitter.com/GBYKpAjgRZ