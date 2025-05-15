Yabancı seçerek alıyor tercihi ise şirket bazlı

Borsada yılın ilk dört ayında toplam 578 milyon dolarlık net yabancı alımı gerçekleşti. İşlemlerin detayı, yabancıların belirli hisselerde yoğunlaşırken kimi büyük hisselerden çıktıklarının işaretini veriyor.

Yabancı yatırımcı işlemleri, artık sadece dönüş değil, aynı zamanda tercihleri üzerinden de okunması gerektiğini söylüyor. Nisan ayında en yüksek net yabancı alımı Aselsan, Türk Hava Yolları ve Bim hisselerinde gerçekleşti. Akbank ve Türk Telekom gibi ağırlığı yüksek hisseler de pozitif tarafta yer aldı. Doğrudan tüketimle ilişkili Migros ve İş Bankası sınırlı da olsa alım gördü. Bu tablo, yabancının bilanço gücü ve büyüme potansiyeli olan şirketlerde pozisyon almaya devam ettiğini gösteriyor.

Net satış yapılan hisseler dikkat çekici

Yabancıların nisan ayında en fazla net satış yaptığı hisseler arasında Koç Holding, Pegasus, Garanti Bankası ve Ford Otosan öne çıktı. Garanti Bankası, ay boyunca en yüksek satış tutarına konu olan hisselerden biri oldu. Satışların, endeks genelinden ziyade hisse bazında yoğunlaştığı gözlemlendi.

Genel eğilim kırılgan

Yabancı yatırımcı geçtiğimiz mart ayında satış ağırlıklı işlem yapmış olsa da uzun süredir ilk kez yılın ilk dört ayında net alım pozisyonuna geçmiş oldu. Ocak– Nisan döneminde toplam 578 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Öte yandan 2024’te yaşanan 3 milyar doları aşan çıkış göz önüne alındığında, bu eğilim hâlâ temkinli bir dönüş olarak okunmalı. 2020’den bu yana her yıl negatif olan yıllık tablo, 2025’te olumluya dönebilir. Ancak bu dönüşün kalıcılığı hisse seçimi kadar makro güven ortamına da bağlı olacak.

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FAVÖK; gerçek kâr ve borç ödeme gücü, kıyas imkanı, temel performans. Tek başına yetersizlik, yönetimin manipüle etme riski, sabit gideri görmeme.

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Faiz giderleri kârı baskılayan ana unsur oldu. Mali performansı sektörün gerisinde kaldı

Bankacılık sektörünün ilk çeyrekteki genel performansına göre Garanti Bankası ne durumda? / Emrah Tekin

Emrah, bankacılık sektörü 2025’in ilk çeyreğinde genel olarak güçlü bir performans sergiledi. BDDK verilerine göre sektörün net kârı yıllık bazda %35 artış göstererek 216,1 milyar TL’ye ulaştı. Aynı süre içinde Garanti Bankası ise sektör genelinin altında kalsa da pozitif bir performans ortaya koydu. Net dönem kârı %13 artışla 25,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Artış, sektör ortalamasının altında olsa da bankanın faaliyet gelirleri güçlü kalmaya devam ettiği gözleniyor. Bunda faiz giderlerinin baskısı ve net kâr marjındaki daralmanın etkisi hissediliyor. Hissenin fiyatıysa yılbaşından bu yana %8,55 gerilerken fiyatı baskıladı.

Kurumların tavsiyesi zararı geçici gördükleri anlamına geliyor. Fonlar ise son bir ayda sattı

Enerjisa ilk çeyrekte zarar açıkladığı halde kurumların al önerisi ne derece inandırıcı? / Fikret Yalçınkaya

Fikret, kurumların hedef fiyat önerileri, sadece mevcut kâr durumuna değil, gelecekteki beklenti ve sektör dinamikleri gibi birçok değişkeni göz önüne alarak yapılır. Bu bağlamda, Enerjisa’nın yılın ilk çeyreğinde zarar açıklamasına rağmen 10 farklı aracı kurumdan olumlu tavsiye gelmesi, bu zararı geçici gördükleri şeklinde yorumlanmalı. Bu da kurumların uzun vadeli değer potansiyeline odaklandığı anlamına gelir. Hisseyle ilgili en yüksek tavsiye İş Yatırım’dan 120 TL hedef fiyat ile gelirken, İş Portföy’ün yönettiği fonların pozisyonunu arttırdığı da dikkatlerden kaçmıyor. Öte yandan son bir ayda diğer fonlar paylarını %5 azalttı.

YATIRIM FONLARI

Kuveyt Türk Portföy’ün KTS fonu, katılım prensibiyle borsada kazanç sağlamaya çalışıyor

Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (KTS), %85,69 oranında hisse senedi yoğun yapısıyla katılım finans ilkelerine uygun portföy oluşturuyor. ASELS, MPARK, ORGE, BIMAS ve GWIND gibi hisse çeşitliliği yüksek pozisyonlarıyla öne çıkan fon, özellikle yerli sanayi ve enerji şirketlerine ağırlık veriyor. Portföyün %11,88’i ise yatırım fonlarında değerlendiriliyor KTS, Son bir yılda %17,13’lük getir sağlarken yılbaşından bu yana %0,68 geriledi. 116,8 milyon TL fon büyüklüğüne ve oldukça düşük bir doluluk oranına sahip. Stratejisi faizsiz yatırım araçları ve katılım endeksindeki hisselere odaklanmak. Risk seviyesi açısından 4 gibi orta segmentte konumlanıyor. Son iki ayda portföy değeri ve yatırımcı sayısı düştü. Para çıkışı gözlenen fon, katılım prensibini önemseyenlere hitap ediyor.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, %56,27 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım Bankası, 12 Mayıs 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 650.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %50, bileşik faizi ise %56,27’ye denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %24,93 olacak.

% 50 YILLIK BASİT FAİZ

13 Mayıs tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası’nın çıkardığı bononun yıllık %50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 13 Mayıs 2025 olurken vade tarihi 11 Kasım 2025 olacak. Piyasada TRFNURLK2523 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ALKİM KAĞIT

Yeni tesis yatırımında süreç planlandığı gibi. Yılın son çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor

Alkim Kağıt’ın yıllık 125.000 ton kapasiteli ikinci kağıt tesisine yönelik yatırımı devam ediyor. Kağıt makinesinin mekanik montajında %75’lik ilerleme kaydedilirken elektrik kontrol panoları ve kablolama montajı gibi eş zamanlı çalışmalar da başlatıldı. Şirket, takvimde herhangi bir değişikliğe gitmeden yılın son çeyreğinde tamamlamayı öngörüyor. Kağıt sektörü, dijitalleşme ve ambalaj sanayisinin gelişimiyle dönüşüm yaşıyor. Yüksek kapasiteli ve modern üretim tesislerine yapılan yatırımlar, hem maliyet verimliliği hem de ürün kalitesinde sürdürülebilirliği sağlaması açısından önemli. Alkim Kağıt’ın yeni yatırımı, sadece üretim hacmini değil, aynı zamanda teknik yeterliliği de artırarak sektördeki rekabet gücünü yükseltmesine olanak tanıması beklenmeli.

TÜRK HAVA YOLLARI

Rolls Royce ile iş birliğine gidiyor. Türkiye’de yüksek teknolojili motor bakım üssü kurulacak

Türk Hava Yolları, 2033 strateji doğrultusunda uçak motor bakım kapasitesini artırıyor. Bu amaçla %100 iştiraki THY Teknik, Rolls-Royce ile 2027- 2048 yıllarını kapsayacak şekilde, uçak motorlarının bakımının Türkiye’de yapılmasına yönelik iş birliği anlaşması imzaladı. Bu kapsamda Türkiye’de yeni bir bakım merkezi kurulması planlanıyor. Anlaşma, sadece THY uçaklarını değil, diğer havayolu şirketlerine de hizmet vererek Türkiye’nin bu alandaki bölgesel üs haline gelmesini hedefliyor. Uçak motor bakımı, havacılık sektörünün en karmaşık ve yüksek katma değerli alanlarından biri. Rolls- Royce gibi önde gelen motor üreticileriyle yapılan iş birlikleri, ülkelerin havacılık ekosistemine ileri teknoloji transferi ve uzmanlık kazandırma potansiyeli sağlayabilmekte.

MEGA METAL

İlk güneş santrali devrede. Diğer ikisi yıl içinde başlıyor. Elektrik ihtiyacının yarısını karşılayacak

Mega Metal’in enerji maliyetlerini düşürecek olan Kütahya’daki GES’i devreye girerken elektrik tüketimiyle mahsuplaşma süreci başladı. Bu santral elektrik tüketiminin %25-28’ini karşılayacak. Açıklamada Bilecik GES projesinin 2025 yılının ikinci yarısında ve Tunceli GES’in de yılın üçüncü çeyreğinde devreye alınacağı dile getirildi. Mega Metal’in güneş enerjisi santralleriyle enerji ihtiyacının büyük bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan karşılaması, şirketin karbon ayak izini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı da koruma sağlayacak. Orta vadede Bilecik ve Tunceli projelerinin devreye girmesiyle birlikte, şirketin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısının güneşten karşılanabileceği öngörülüyor.