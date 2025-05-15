Türkiye’ye geri dönüşümde OECD fırsatı!

İMAM GÜNEŞ

Türkiye’nin ihracatta radarına aldığı yeni başlık geri dönüşüm oldu. Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre Türkiye, bugün itibariyle 1 milyon 750 bin tonluk üretim ve 2 milyar dolara ulaşan pazar büyüklüğüne ulaştı. Avrupa Birliği’nin (AB) çıkardığı yeni yasa neticesinde atık ürünlerin sadece OECD ülkelerine satılacak olması, en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olan Türkiye için de önemli bir iş fırsatı yarattı. Ham maddeye erişiminin kolaylaşması beklenirken, atıkların işlenerek yüksek katma değerli şekilde ihraç edilmesi hedefleniyor. Bu noktada yeni yatırımların da devreye girmesi bekleniyor.

8-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen RePlast Eurasia Plastik Geri Dönüşüm ve Ham Maddeleri Fuarı’nda EKONOMİ Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği (PAGÇEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, AB’nin çıkardığı yasanın Türkiye’ye büyük bir fırsat sağlayacağına dikkat çekti.

Hammaddeye erişim avantajı

AB’nin uygulamaya koyduğu atık sevkiyat tüzüğüyle geri dönüştürülmüş atıkların yalnızca OECD ülkelerine satılabileceğine dikkat çeken Eroğlu, “Bu düzenleme Mayıs 2026’dan itibaren geçerli olacak. Atık, geri dönüşümün ham maddesidir. Türkiye’nin yurt dışından atık ithalatına her zaman ihtiyacı var. Bir yandan Türkiye Avrupa’nın çöplüğü oldu eleştirileri gelirken, diğer taraftan Avrupa’daki geri dönüşümcüler de ‘bu atık Türkiye’ye gitmesin biz geri dönüştürelim, o çöp burada kalsın’ diye uğraşıyorlar. Avrupa da artık kendi atığını kaptırmamanın derdinde. Geçmişte Avrupa’dan çıkan atıklar Türkiye’nin yanı sıra Endonezya ve Malezya gibi ülkelere de gönderiliyordu. Bu ülkeler bizim en büyük rakiplerimiz arasında yer alıyor. Türkiye, OECD üyesi ülkeler arasında geri dönüşüm kapasitesi bakımından en yüksek üç ülkeden biri. Bu durum Türkiye için muazzam bir fırsat anlamına geliyor.” diye konuştu.

Merkx: Avrupa’nın kapasitesi yok, Türkiye’nin potansiyeli var

EKONOMİ gazetesine açıklama yapan RePlast Eurasia Danışma Kurulu Başkanı ve Önceki Dönem Avrupa Birliği Plastik Örgütü Derneği Başkanı Bernard Merkx, Türkiye’nin geri dönüşüm sektöründe Avrupa için stratejik bir noktada yer aldığını vurguladı. Avrupa’nın geri dönüştürülmüş içerik şartlarını sıkılaştıran yeni yasal düzenlemelerine dikkat çeken Merkx, “Türkiye, OECD ülkesi olarak Avrupa’dan atık akışlarını ithal edip işleyip Avrupa’ya geri satma fırsatına da sahip. Bu avantajı değerlendirmesi lazım. Avrupa’daki yeni yasalar var. Dolayısıyla geri dönüştürülmüş içerik şart. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupa’da geri dönüşüm üretimi için boşluğu dolduracak yeterli kapasite yok. Bu da Türkiye için büyük bir fırsat. Kalite ve sertifikasyon çok önemli. Türkiye’de hala geri dönüşümün başlamadığını bile düşünürsek gerekli başlıkları tamamladığı takdirde büyük bir potansiyele sahip.” dedi.

Filtrasyon sistemi üreticisi İtalyan firma Fımıc’in Bölge Satış Müdürü Michele Colombari ise Türkiye’de 12 müşteriye toplamda 17 makine kurduklarını ifade ederek, “Türkiye pazarının büyüklüğü gerçekten etkileyici ve şu ana kadar elde ettiğimiz sonuçlardan memnunuz.” diye konuştu.

Türk makinelerine Avrupa’dan talep

Avrupa’daki 30 ülkenin toplam geri dönüşüm kapasitesinin 13,2 milyon ton olduğunu belirten PAGÇEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Türkiye’nin bu alandaki konumunu şu sözlerle ifade etti: “Bizim kapasitemiz 1 milyon 750 bin ton. Almanya, 2 milyon tonluk kapasitesiyle Avrupa’da lider konumda bulunurken, Türkiye ve İspanya ise ikinci sırayı paylaşıyor. Türkiye’nin geri dönüşüm imalat hacmi ise 2 milyar dolar seviyesinde. Önümüzde birinciliğe giden bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında geri dönüşüm makinalarında da Türkiye olarak iyi bir konumdayız. Avrupa’da Türk makinelerine ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Hem kalite olarak iyiyiz hem de Avrupalı rakiplerimize göre daha uygun maliyet sunabiliyoruz.”