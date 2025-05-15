TİM Başkanı Gültepe: Yüzde 50 faiz ile ekonominin dönmeyeceğini hepimiz biliyoruz

MERVE YİĞİTCAN/İSTANBUL

Seramik, çimento, cam sektörlerinin ihracatçı firmalarını bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerinde üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), 2024 yılının ihracat şampiyonlarını açıkladı. 7’nci İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, ÇCSİB Başkan Yardımcıları Tansu Kumru ve Abdulhamit Akçay ile birlik üyesi firmalar katılım gösterdi. Son dönemde sanayicilerin gündemini en fazla meşgul eden finansman sorunları bu etkinlikte de yine öne çıktı.

Zor geride kaldı diye düşünüyoruz

TİM Başkanı Gültepe, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin siyasi açıdan dünyada önemli bir noktaya gelmeye başladığına değinerek, “Ekonomik olarak daha iyi olmamız gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Her yıly üzde 10’lar civarında ihracatı artırmalıyız ki, dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesine arasına girelim. Ancak rekabetçiliğimizi biraz kaybettik. tik. Pahalı bir ülke olduk. İnşallah bu durum yavaş yavaş aşağı doğru iner. Enfl asyon ile kur arasındaki kolerasyon ve faizleri anlatmaya gerek yok. Hepimiz sanayici olarak yüzde 50 faizle bir ekonominin dönmeyeceğini biliyoruz. Yüzde 50 ile üretim yapılmaz. Paranızı faize koyun, yüzde 50 alın, çok daha net, çok daha basit, uğraşmadan. Ama öyle değil tabi, bunun da geçici olduğunu belirtmek istiyoruz. Türkiye üretim ve ihracatla büyümeli. Bu çok daha kalıcı olur. Bütün ihracatçılar, sanayiciler olarak bu felsefe ile hareket ediyoruz. Bunları bakanlarımıza, Merkez Bankası Başkanımıza aktarıyoruz. Çünkü sanayide çarklar dönmezse, bu ihracat rakamlarını kolay kolay yapamayız. Gerçekten karsızlık var. Firmalar, müşterilerini kaybetmemek için şu anda hizmet yapıyor.” ifadelerini kullandı.

■ Firmalar kaynaklarını ayakta kalmaya kullanıyor

ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, ÇCSİB üyesi fi rmaların 2022 yılında 5,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdikten sonra 2023 yılını 4,9 milyar dolar, 2024 yılını ise yaklaşık 4,5 milyar dolar ihracatla kapattığını hatırlatarak, söz konusu kaybın küresel koşullar ve yurt içindeki ekonomik konjonktürden kaynaklandığını belirtti. 2025’in geri dönüş yılı olacağını öngördüklerini vurgulayan Çenesiz, şöyle devam etti: “İhracatçılar olarak bugünkü kur politikasıyla zorlanıyoruz. Özellikle normalleşmeye dönülmesiyle birlikte ÜFE kadar kur artışı olmasını bekliyoruz. Sektörlerimiz için bir diğer kritik konu ise fi nansman. Mevcut koşullarda fi rmalar, kaynaklarını büyüme ve yatırım için değil, ayakta kalmak için kullanmak zorunda kalıyor. Bu alanda sağlanacak bir rahatlama, özellikle fi yatlama ve ihracat siparişi alımı süreçlerinde fi rmalara hem hareket alanı hem de özgüven kazandırır. İhracat kredilerinin vadesi ve faizlerinde de mevcuda göre daha fazla iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü ihracat kredisi enfl asyona sebep olmayan bir kredi tipi. Dolayısıyla enfl asyonist bir etkisi olmayan ihracat kredilerinin vadelerinde uzatma, faizlerinde ise düşüş, enfl asyonu tetiklemeden büyüme fırsatı sunuyor. Yılın ilk dört ayında bir önceki yıla göre yüzde 2’lik bir kaybımız olsa da sanayicilerimiz üretimi diri tutuyor ve fırsat pencerelerini iyi görüyor. Dolayısıyla bu desteklerle geri dönüşü sağlayabiliriz.”