İkinci el enerji santrallerine karbon vergisi dopingi

AYSEL YÜCEL/ELAZIĞ

"11 İlde 11 Kütüphane" projesi kapsamında Elazığ’da düzenlenen etkinlikte sorularımızı yanıtlayan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, yenilenebilir enerji alanında yatırım iştahının devam ettiğini belirterek, “Şirketlerin enerji ihtiyacını karşılamak için RES ve GES yatırımları sürüyor. Diğer yandan, ikinci el santral talebinin de arttığını görüyoruz. Özellikle karbon salımının en yoğun olduğu çimento ve çelik sektöründe, büyük holdingler karbon vergisi tehdidine karşı santral yatırımı yapıyor. Böylece toplam karbon salımı oranlarını düşüyor. Bu da santral piyasasında ikinci el projeleri değerli bir varlık haline getirdi” dedi.

Enerji fiyatlarının da bu projeleri desteklediğini belirten Bilgiç, “Yatırımcılar düşük fiyatla YEKA projelerine teklif veriyor. Bakanlık da 2030’a kadar 120 bin megavat kapasite hedefliyor. Bu yılda yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor” dedi. TSKB’nin kredi portföyünün yüzde 33’ünün yenilenebilir enerjiye yönelik olduğunu vurgulayan Bilgiç, bu alandaki uzmanlık sayesinde projeleri hızlı değerlendirdiklerini belirtti.

İklim projelerine 4 milyar $ kredi

Murat Bilgiç, 2030’a kadar 4 milyar dolarlık iklim bağlantılı kredi verme hedefleri olduğunu belirterek, “Yine 2021’de koyduğumuz toplamda 2030’a kadar 10 milyar dolarlık sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla bağlantılı kredi verme taahhüdümüz var” dedi. Bilgiç, 2025’te de yüzde 10 büyüme hedefini koruduklarını ancak kâr marjlarında daralma beklediklerini ifade etti. Yüksek enflasyon nedeniyle operasyonel giderlerin ciddi şekilde arttığını belirten Bilgiç, “Personel maliyetleri özellikle İstanbul gibi şehirlerde çok yükseldi. Finans sektöründe yüksek maaş zamları yapıldı” ifadelerini kullandı. TSKB, olası İstanbul depremine karşı iş sürekliliği planı kapsamında çalışanlarının yüzde 10’unu Ankara’ya taşıdı. Bu oranın artırılması hedefleniyor. Murat Bilgiç, Ankara Polatlı’da veri merkezine ek olarak kritik görevlerdeki personeli başkentte istihdam etmeye başladıklarını söyledi.

■ 11 ile kütüphane, 3 ile anaokulu açtı

TSKB, 75. kuruluş yıl dönümünde, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayan toplumsal fayda odaklı projelerine devam ediyor. “11 İlde 11 Kütüphane” projesiyle 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerdeki okullarda zenginleştirilmiş kütüphaneler kuran TSKB, geçen hafta Cuma Elâzığ Karşıyaka Ortaokulu’nda açtığı kütüphane ile taahhüdünü yerine getirerek iki yıl içinde 11 kütüphane açtı. TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, bugüne kadar açtıkları kütüphanelerle 7 binin üzerinde öğrenciye 50 bine yakın kitabın yanı sıra çeşitli akıl oyunları ve eğitim destek ekipmanları ulaştırdıklarını söyledi. Bilgiç, “Çocukların kişiliğinin şekillendiği, fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim açısından en önemli dönem olan okul öncesi eğitime destek için şubat ayında başlattığımız “TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı” projemiz kapsamında ise şimdiye kadar Kilis, Malatya ve Elazığ’da ana sınıflarımızı açtık. 11 İlde 11 Kütüphane ve TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı projelerimiz dışında eğitimin farklı alanlarına da desteğimiz devam ediyor.