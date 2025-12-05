Bakan Bayraktar: Nadir Toprak Elementleri’ni kamu işletecek

MEHMET KAYA/ANKARA

Türkiye Madenciler Derneği (TMD)’nin Dünya Madencilik Gününde düzenlediği Sorumlu Madencilik Zirvesi 2025’te konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye’de madenciliğin kolaylaştırılması için bir dizi programın devam ettiğini belirterek, yatırımları kolaylaştırdıklarını söyledi.

Kamuoyunda bazen karıştırılabilen, NTE ve kritik madenler konularında ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunan Alparslan Bayraktar, nadir toprak elementlerinde (NTE) 2026’da saflaştırma tesisi, takip eden 2 yıl içinde de bu tesiste üretim planladıklarını açıkladı.

Nadir toprak elementleri (NTE) kamu işletmesinde kalacak

Bakan Bayraktar, NTE’nin “kamu işletmesinde” kalacağı sözünü vererek şunları kaydetti: “Her ne kadar bazıları bu meseleden yeni haberdar olsa da MTA Genel Müdürlüğümüz Eskişehir Beylikdüzü'ndeki nadir toprak elementleri sahasında malumunuz ilk çalışmaları yıllar evvel gerçekleştirmişti. Sahanın ETİ Maden’e devriyle Beylikdüzü'nde arama faaliyetlerini yoğunlaştırdık ve yaklaşık 125 bin metrelik sondaj gerçekleştirdik. Bunun sonucunda 694 milyon ton ile dünyadaki tek sahada en büyük 2. nadir toprak elementi kaynağını tespit ettik. Üretime dönük olarak pilot tesisini 2023 yılında devreye aldık. 2. faz olan endüstriyel tesisin kurulması çalışmalarına da büyük bir hızla büyük bir gayretle devam ediyoruz. Hedefimiz 2026 yılında endüstriyel tesisin temelini atmak, 2 yıl içerisinde de bu tesisi üretime geçirmek. Saflaştırma oranını yüzde 92-93'ten daha yukarılara taşıyacak teknolojiyi daha hızlı bir şekilde elde edebilmek için farklı ülkelerle ve şirketlerle görüşmelerimiz, müzakerelerimiz devam ediyor. Ancak bir kez daha ifade etmek isterim. Bu sahayı devlet eliyle işleyeceğiz. Kurduğumuz pilot tesise dahi tahammülü olmayanların bu tesisi yaptırmamak için mahkeme kapılarına koşanların bir anda adeta kağıttan kaplan kesilip, "madenlerimizi sattırmayız" demedi Bu konuda çıkardıkları dedikodulara lütfen itibar etmeyiniz. Nadir toprak elementlerimizi en doğru şekilde ve milli menfaatlerimize en uygun şekilde ülkemizin ekonomisine katmayı hedefliyoruz.”

Maden borsası için başvuru yapıldı

Bakan Bayraktar, uzun süredir gündemde olan İstanbul’da bir maden borsası kurulmasına yönelik olarak da enerji piyasalarındaki işleyişi yöneten şirket olan EPİAŞ’ın Sermaye Piyasaları Kurulu’na başvurduğunu belirtti. Bakan Bayraktar, “Şimdi hedefimiz yeni düzenlemelerle madencilik sektörümüze sermaye katkısı yapacak, gerek risk sermayesi, gerekse uluslararası sermayeyi ülkemize çekecek yeni düzenlemeleri yapmak. İstanbul’da, İstanbul Finans Merkezinde maden borsamızı artık devreye almak istiyoruz. EPİAŞ, bu konuda Sermaye Piyasası Kuruluna başvurusunu yaptı. Kurulun en kısa sürede bu konuda gerekli izni vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin altın ithalatının çok yüksek olduğunu belirterek, yerli altın üretimi yanında, yurt dışında da altın üretimini istediklerini belirtti. Bakan Bayraktar, Ege’deki zeytinliklerin madenciliğe açılması eleştirilerine de yanıt verirken, bilimsel esaslara dayalı bir taşıma yapılacağını savundu. Türkiye’nin maden ruhsat yapısında da iyileştirme sağladıklarını belirten Bayraktar, maden bulunamayan sahaların listeden çıkarıldığını belirtti. Kritik mineraller konusunda da bir yaklaşım belirlendiğini ve strateji hazırlığının sürdüğünü kaydeden Bakan Bayraktar, “Kritik Madenler Strateji Belgesi'ni kısa bir süre içerisinde de inşallah kamuoyumuzla paylaşacağız” dedi.