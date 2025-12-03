2026’da erişilebilirlik ve hızlı şarjda yeni bir döneme geçiyoruz

NİHAT DÜZGÜN / GAZİANTEP

EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, elektrikli araç kullanımının hızla yaygınlaştığı bir dönemde EN YAKIT’ın sadece altyapı yatırımlarını büyütmekle kalmadığını, aynı zamanda kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik pek çok yeniliği devreye aldığını söyledi. 2025 boyunca EN YAKIT’ın teknoloji yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü belirten Şenses, En-ix “Tak & Şarj Et” teknolojisiyle şarj sürecini önemli ölçüde sadeleştirdiklerini ifade etti. Bu yenilik sayesinde kullanıcıların cihazlarla etkileşim ihtiyacının azaldığını, daha hızlı ve güvenli bir şarj deneyiminin standarda dönüştüğünü aktardı. Artan kullanıcı sayısına uyum sağlamak amacıyla müşteri hizmetleri altyapısının da yenilendiğini söyleyen Şenses, CRM tabanlı geliştirmeler sayesinde çağrı merkezi performansının rekor seviyeye ulaştığını ve yüzde 98 müşteri memnuniyeti elde ettiklerini belirtti. Türkiye genelinde genişleyen şarj altyapısına dikkat çeken Şenses, EN YAKIT’ın yüksek standartlarda seçilen güvenli lokasyonlarda yeni cihazları devreye alarak erişilebilirliği daha da artırdığını ifade etti. Şenses, havacılık sektöründeki stratejik iş birliklerinin de büyütüldüğünü belirtti.

■ “DC hızlı şarj yatırımları önemli ölçüde artacak”

2026 hedeflerini paylaşan Şenses, elektrikli mobilite talebinin ivme kazandığı bir dönemde EN YAKIT’ın öncü konumunu daha da güçlendireceğini söyledi. Mobil uygulamanın tamamen yenileneceğini belirten Şenses, “Kullanıcılarımızın geri bildirimlerine göre daha akıllı, daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacağız” dedi. Yeni iş birliklerinin farklı sektörlerde elektrikli mobiliteye yeni değer alanları kazandıracağını anlatan Şenses, Türkiye’nin en erişilebilir şarj ağı olma hedeflerinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Şenses, 2026’da cihaz ağının ülke genelinde hızlı şekilde genişleyeceğini, özellikle **DC hızlı şarj** yatırımlarının önemli ölçüde artacağını söyledi. Uzun menzilli seyahatleri kolaylaştıracak çözümlerin de öncelikli yatırım alanları arasında olduğunu dile getiren Tayfun Şenses, şarj istasyonlarında kullanım konforunu artıracak deneyim odaklı hizmetlerin devreye alınacağını, kurumsal iş birlikleri ve filo çözümleriyle yeni segmentlerde büyümenin devam edeceğini ifade etti.