Bakan Bayraktar duyurdu: TPAO, Pakistan'da 5 sahada hidrokarbon arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın petrol şirketleri arasında, ülkenin 5 sahasında hidrokarbon arama anlaşması imzalandığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından Başbakanlık Konutu'nda kabul edildi.

Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Görüşmede iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında somut işbirliğine dönüşebilecek başlıkları değerlendirdik. Bu kapsamda özellikle petrol ve doğal gaz aramacılığında son yıllarda geliştirdiğimiz kabiliyetlerle Pakistan’ın hem denizlerinde hem de kara alanlarında hidrokarbon aramacılığı ile alakalı çalışmalarımızın ilk neticelerini de aldık.

Milli petrol şirketimiz TPAO ile Pakistan’ın petrol şirketleri Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerini kapsayan önemli bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar kapsamında TPAO’nun denizlerdeki deneyimini Pakistan’a taşıyarak bu alandaki bölgesel faaliyetlerimizi de genişletmiş olacağız. Kalkınma odaklı ve karşılıklı faydaya dayalı ortak projelerle iki ülke arasındaki köklü ilişkileri enerji ve doğal kaynaklar alanında yeni bir aşamaya taşımayı hedefliyoruz."

