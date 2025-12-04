Bakan Bayraktar: Türkiye, ABD enerji sektörüne yatırım yapmayı düşünüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ABD’de enerji alanında yatırım yapmayı gündemine aldığını açıkladı.

Yüksek hacimli LNG alım anlaşmalarına dikkat çeken Bayraktar, gazın önemli bir kısmının ABD'den geleceğini dikkat çekerek, buna karşı "hedge" yani koruma amacıyla ABD'de enerji yatırımı yapmayı değerlendirdiklerini ifade etti.

"Gazprom ile doğalgaz anlaşması bir yıllığına uzatılıyor"

Bayraktar, dün yabancı gazetecilere yaptığı açıklamada, "BOTAŞ kontrata son halini verdi. Gelecek yıl Gazprom tarafından tedarik devam edecek. Fakat kısa dönemli bir uzatıma odaklandık. Kısa derken, bir yıl süreli" dedi.

Bayraktar, "ABD'den alacağımız LNG kargo sayısı arttığı, önümüzdeki 10-15 yılda yaklaşık 1,500 kargo geleceği ve çoğu Henry Hub endeksiyle fiyatlandığı için pozisyonumuzu hedge etmek ve geniş bir değer zinciri yaratmak için ABD'de upstream (çıkarım) alanında yatırım yapmayı değerlendiriyoruz" dedi.

"Gelecek ay gibi bazı anlaşmalar görebilirsiniz"

Bakan, TPAO ile Chevron ve Exxon'un da aralarında bulunduğu ABD'li büyük enerji şirketler arasında görüşmeler olduğunu belirterek, "Gelecek ay gibi bazı anlaşmalar görebilirsiniz" dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin Sinop'ta kurmayı planladığı ikinci nükleer santralde ABD'li Westinghouse şirketinin, Güney Koreli KEPCO ile birlikte yer alabileceğini belirterek, santrale yatırımcıları da davet etmeyi değerlendirdiklerini belirtti.

Soru üzerine Westinghouse şirketinin projede yer almak konusunda ilgi belirttiğini ifade eden Bayraktar, "Bu projeye yatırımcıları da davet etmeyi değerlendiriyoruz. Bunlardan biri potansiyel olarak BAE'li ENEC olabilir" dedi ve konunun gelecek aylarda netlik kazanacağını ifade etti.

"1.3 bcm gaz almak için anlaştık"

Bayraktar, İran ile Temmuz ayında dolacak uzun vadeli ithalat kontratının yenilenmesi için de görüşmelerin devam ettiğine dikkat çekerek, görüşmelerde ele alınan konulardan birinin İran üzerinden takas yoluyla gelen Türkmen gazının hacmini artırmak olduğunu belirtti.

Gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendiren Türkiye, bu yıl Türkmenistan'dan bir yıl içinde 1.3 bcm gaz almak için anlaştı. EPDK verilerine göre bu yıl Eylül ayı itibarıyla Türkmenistan'dan yaklaşık 0.5 bcm gaz alındı.