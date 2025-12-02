Reuters: Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatı kasımda sert şekilde geriledi

Reuters'ın gemicilik sektörü verilerine dayandırdığı haberine göre, Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatı kasım ayında sert şekilde geriledi. Haberde, Rus petrolüne yönelik yaptırımların, Türk rafinerileri alternatif kaynaklara yönelttiğine işaret edildi.

Verilere göre, Türkiye'nin Rus petrolü ithalatı kasım ayında günlük 100.000 varil azalarak 200.000 varil civarına geriledi. Rusya'dan ithalat haziran ayında günlük 400.000 varile kadar ulaşmıştı.

Habere göre ayrıca Türkiye, kasım ayında günlük 105.000 varil Kazak petrolü ithal etti. Veri, Kazakistan tarafından alınan petrol için 2024 Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.