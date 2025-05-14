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Pentagon, Türkiye’ye füze satışına onay verdi

Pentagon, Türkiye’ye 79,1 milyon dolarlık havadan havaya füze satışını onaylarken, ekipmanlarla birlikte toplam satışın 305 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Pentagon, Türkiye’ye füze satışına onay verdi
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Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Kongre'ye yaptığı iki ayrı bildirimde, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen silah satış onaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre ABD Dışişleri Bakanlığı, toplam değeri yaklaşık 225 milyon dolarlık 53 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve 6 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm satışına onay verdi.

Ayrıca bakanlık, toplam değeri 79,1 milyon dolar olan 60 adet AIM-9X Sidewinder Blok II füzeleri ve ilgili lojistik ve program destek unsurlarının ve 11 adet AIM-9X Blok II Taktik güdüm birimi satışına da onay verdi.

ABD yönetiminin onay verdiği havadan havaya füzelerin, başta F-16'lar olmak üzere çeşitli hava görevlerinde kullanılabileceği belirtildi.

Kongre'ye gönderilen silah satış onaylarına, 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında Kongre'den herhangi bir itiraz gelmezse, silah satışı gerçekleşmiş oluyor.

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