İsrail, yıl sonunda Almanya’ya hava savunma sistemi teslimatı yapmayı planlıyor

Defence Turk'ten alınan bilgilere göre İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail ve Almanya’nın önümüzdeki aylarda Alman kuvvetlerine Arrow 3 hava savunma sistemini teslim etmek için hazırlıklara başladığını duyurdu. Defense News tarafından yapılan habere göre yetkililer yakın zamanda Almanya’da “üst düzey bir koordinasyon toplantısı” düzenledi.

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantıya İsrail Füze Savunma Örgütü Başkanı Moshe Patel, Almanya’daki Arrow 3 Programı Başkanı Albay Carsten Koepper ve üretici Israel Aerospace Industries’in Genel Müdürü Yaakov Galifat katıldı. Ek olarak toplantıya İsrailli ELTA ve Elbit Systems şirketlerinin yanı sıra Alman teknoloji danışmanlık şirketi IABG ve füze üreticisi MBDA’nın temsilcilerinin de katıldığı belirtildi. Arrow 3’ün Almanya’ya satışı, 3,5 milyar Dolar tutarındaki İsrail tarihinin en büyük savunma anlaşmasını oluşturuyor. Anlaşma, ABD hükümeti tarafından ortak geliştirici olarak Ağustos 2023’te onaylanmıştı. Bu kapsamda nihai onay ise o yılın Kasım ayı sonunda alınmıştı.

Arrow, 3 hava savunma sistemlerinin Alman ordusuna ilk teslimatı için yıl sonunu planlıyor

Alman edinimi, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın zemininde gerçekleşti ve Alman savunma planlamacılarını, Rusya’nın Avrupa’ya saldırması durumunda ülkenin savunmasını güçlendirmeye yöneltti. Arrow 3 hava savunma sistemlerinin Alman ordusuna ilk teslimatı için ise 2025’in sonu hedeflenmekte.

Arrow 3 sistemi, ilk operasyonel başarısını 9 Kasım 2023’te Yemen’den Husi isyancı grubunun fırlattığı bir balistik füzeye karşı gerçekleştirdi. Sistemin birden fazla füzeyi idare edebilme kabiliyeti, İsrail hükümetine göre 14 Nisan 2024’te İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sırasında kaydedildi. Saldırı sırasında sistem, onlarca İran balistik füzesini engelleyebildi.

Arrow 3, balistik füzeleri engellemek için tasarlanmış bir sistemdir. Bu bağlamda sistem, balistik füzeleri atmosfer dışında vurabilmektedir. Sistemin çalışma prensibi, hedefe doğrudan fiziksel bir vuruş yapılması ve kinetik kuvvetle imha edilmesine dayanmaktadır.