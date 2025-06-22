Hürmüz Boğazı gerilimi kripto piyasasını sarstı: Bitcoin 100 bin doların altına düştü

Bitcoin fiyatı, İran parlamentosunun Hürmüz Boğazı’nı kapatma önerisini onaylamasının ardından Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin nihai onayını beklerken, artan enerji kesintisi riski nedeniyle piyasalar tetikte. Hürmüz Boğazı, dünya petrol arzı için kritik bir konumda olduğundan, burada yaşanacak bir makro şok kripto para piyasasını ciddi şekilde etkileyebilir.

İran Meclisi’nin Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararının ardından kripto para piyasasında sert satışlar yaşanırken, Bitcoin 8 Mayıs’tan bu yana koruduğu 100 bin dolar desteğini kaybetti. Saat 21:30 itibarıyla Bitcoin 99 bin 520 dolar seviyesinde işlen görüyor.

Bitcoin’e ek olarak, Ethereum yüzde 3,5 değer kaybederek 2.200 doların altına inerken, XRP ise Nisan ayından bu yana ilk kez 2 doların altına düştü. Son 24 saatte kripto para likidasyonları 876 milyon dolara ulaştı.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar, BTC'nin 97 bin 400 dolar desteğine kadar gerileyebileceğini, bu seviyenin kırılması halinde ise 93 bin 400 doların gündeme gelebileceğini belirtti. Küresel gerilimler nedeniyle yatırımcıların kripto varlıklarda dikkatli olması tavsiye edildi.

Hürmüz Boğazı gerilimi nedeniyle neden kripto düşüyor?

Hürmüz Boğazı, dünya petrol sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 25’ini taşır ve bu dar boğazın kapanması küresel enerji arzını aniden sıkılaştırır.

Bunun sonucunda petrol fiyatları yükselebilir, enflasyon artabilir ve merkez bankalarının faiz indirimleri gecikebilir.

Artan enerji maliyetleri ekonomilerde dalgalanma yaratırken, tüketiciler daha yüksek yakıt faturalarıyla, işletmeler ise yükselen taşıma ve üretim maliyetleriyle karşı karşıya kalır.

Bu ortamda yatırımcılar genellikle ABD Hazine bonoları ve dolara yönelir, kripto gibi riskli varlıklardan sermaye çekilir.