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Bakan Fidan: İstanbul Bildirisi'yle İslam dünyasının ortak sesini duyurduk

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 51. Oturumu'nda onaylanan İstanbul Bildirisi ile İslam dünyasının küresel meselelerde ortak sesini güçlü şekilde duyurduklarını belirtti.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan: İstanbul Bildirisi'yle İslam dünyasının ortak sesini duyurduk
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıya iştirak eden mevkidaşlarına ve katılımcılara teşekkür ederek, ciddi sınamalardan geçilen bir dönemde Müslüman ülkeler olarak yoğun ve verimli istişarelerde bulunulduğunu kaydetti.

"Bugün onaylanan İstanbul Bildirisi'yle İslam dünyasının küresel meselelerdeki ortak sesini tüm dünyaya güçlü şekilde duyurduk. İslam ülkelerinin ve Müslüman azınlıkların ortak sorunlarına dair çözüm önerileri içeren 156 karar kabul ettik. İki gün boyunca, en önemli gündem maddemiz İsrail’in bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan saldırgan tutumuydu." ifadesini kullanan Fidan, İran'daki gelişmeler çerçevesinde bir Temas Grubu kurulduğuna karar verildiğini belirtti.

"İslam aleminin barış ve huzuru için çalışacağız"

Fidan, İİT'nin 1969'da Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasına karşı İslam ümmetinin ortak siyasi tepkisini örgütlemek üzere kurulduğunu hatırlatarak, bugün de "mazlumların gözyaşı, zalimlerin zulmü sona ersin diye" çalışıldığını aktardı.

"Filistin davasının savunucusu ve Filistin halkının sesiyiz. İsrail’in çatışmaları bölgeye yayma stratejisinin, Filistin’de yaşanan soykırımı unutturmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Fidan, Teşkilat'ın yaklaşık 2 milyar Müslüman'ı temsil ettiğini anımsattı.

Fidan, paylaşımında "Dillerimiz farklı olsa da dualarımız aynıdır. İslam dünyası olarak bize düşen ayrılıklarda değil, ortak değerlerde buluşmaktır. Sorunlarımızı ancak sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla birlik ve dayanışma içinde hareket edebildiğimizde çözebiliriz. Bu anlayışla, dönem başkanlığımız boyunca İslam İşbirliği Teşkilatının daha etkin olması için çaba harcayacağız. İslam aleminin barış ve huzuru için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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