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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama yaparak "Tehdit ve hakaret, gazetecilik perdesi arkasına saklanarak meşrulaştırılamaz" dedi.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, bir sosyal medya yayınında, "ömür boyu başkanlık" şeklindeki, tamamen uydurulan asılsız bir iddia üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "diktatör" iftirasında bulunulmasının, tarihi gerçeklikten uzak, yalan ve yanlış örneklerle hakaret ve şiddet çağrısı içeren bir kara propaganda yapılmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirtti.

"Unutulmamalıdır ki demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir"

Hakaret ve tehdidin hiçbir demokratik hukuk düzeninde düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Tunç, "İfade özgürlüğü, kişilik haklarını, kamu düzenini, milletimizin değerlerini ve devletin anayasal kurumlarını hedef alan saldırıların bahanesi olamaz. Hukuk Devleti ilkesinin gereği olarak hiç kimse, Cumhurbaşkanımıza yönelik diktatörlük gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunma hakkına sahip değildir. Tehdit ve hakaret, gazetecilik perdesi arkasına saklanarak meşrulaştırılamaz. Soruşturmayı yürüten savcılık, Anayasa'dan ve kanunlardan aldığı yetkiyle, kişi ve unvan ayrımı gözetmeksizin görevini ifa etmektedir. Hiçbir makam ya da kişi, yargıya talimat veremez. Unutulmamalıdır ki demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir. Hukukun çizdiği bu sınır aşıldığında, gerekli adlî mekanizmaların devreye girmesinden rahatsız olunmamalıdır." dedi. 

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