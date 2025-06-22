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Yavaş'tan Fatih Altaylı tepkisi: Bu yanlıştan derhal dönülmeli!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Yavaş'tan Fatih Altaylı tepkisi: Bu yanlıştan derhal dönülmeli!
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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında günlük yayınlanan programındaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alındı ve bugün tutuklandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada,"İfade suçu iddiasıyla tutuklama, ancak kaçma şüphesi, delilleri yok etme ihtimali veya yeni suç işleme tehlikesi varsa uygulanabilir. Oysa ortada ne suç unsuru ne de tutuklamayı gerektirecek bir durum vardır. Tutuklama, bir ceza değil, istisnai bir tedbirdir. Anayasamızın 26. maddesi ve AİHM içtihatları açıkça ifade özgürlüğünü koruma altına alır. Hukuk; düşünceye, kişiye ya da iktidara göre değil, evrensel normlara göre işlemelidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Fatih Altaylı serbest bırakılmalıdır." dedi.

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