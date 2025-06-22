Gazeteci Fatih Altaylı bugün adliyeye sevk edilecek
Gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki evinden gözaltına alınmıştı. Eşi Hande Altaylı'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Gazeteci Fatih Altaylı, dün akşam saatlerinde Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı.
Fatih Altaylı'nın, “Youtube” kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alıp, tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
Fatih Altaylı hakkında 'Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
"Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilecek"
Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı, son duruma ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerindeb açıklamada bulunan Altaylı, bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceği bilgisini paylaştı.
Hande Altaylı'nın söz konusu paylaşımının tamamı şu şekilde:
"Bugün Çağlayan Adliyesi'nde duruşma var. Salıverileceğini düşünüyor ve umuyoruz."