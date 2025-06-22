Kandilli Rasathanesi duyurdu: Datça açıklarında deprem!
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.13'te 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 22, 2025
EGE DENIZI https://t.co/ay2xp6OOTd
22.06.2025, 09:13:24 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.9 km#Kandilli
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, depremin büyüklüğünü 3,2 olarak rapor etti.