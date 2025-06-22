  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kandilli Rasathanesi duyurdu: Datça açıklarında deprem!
Takip Et

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Datça açıklarında deprem!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Datça açıklarında deprem!
Takip Et

Ege Denizi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.13'te 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, depremin büyüklüğünü 3,2 olarak rapor etti.

Bakanlık markaları tek tek ifşa etti: Siyah çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi tespit edildi!Bakanlık markaları tek tek ifşa etti: Siyah çayda gıda boyası, pekmezde şeker ilavesi tespit edildi!Ekonomi
ABD, İran'daki nükleer tesisleri vurdu! İran açıkladı: Nükleer sızıntı var mı?ABD, İran'daki nükleer tesisleri vurdu! İran açıkladı: Nükleer sızıntı var mı?Dünya
Bakanlık yasakladı: Ünlü market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor!Bakanlık yasakladı: Ünlü market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor!Gündem
Motorine indirim bekleniyor: İşte 22 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim bekleniyor: İşte 22 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
Marmaris’te eğlence mekanlarında denetim devam ediyor: Kapatılan işletme sayısı 20'ye yükseldi
Marmaris’te eğlence mekanlarında denetim devam ediyor
YKS maratonunun ikinci oturumu başladı: Adaylar AYT için ter dökecek
YKS maratonunun ikinci oturumu başladı
MHP, “Terörsüz Türkiye” için 81 ilde buluşmalar düzenleyecek
MHP, “Terörsüz Türkiye” için 81 ilde buluşmalar düzenleyecek
Üniversite sınavına gidiyorlardı! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Üniversite sınavına gidiyorlardı! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Trafikte havadan denetim: 6 ayda 85 bin 842 araca/sürücüye ceza yağdı
Trafikte havadan denetim: 6 ayda 85 bin 842 araca/sürücüye ceza yağdı
Meclis gündeminde bu hafta hangi konular var? İşte gündem başlıkları
Meclis gündeminde bu hafta hangi konular var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Kahramanmaraş’ta

Deprem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Kahramanmaraş’ta
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem