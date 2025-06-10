  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran ile ABD arasındaki altıncı tur nükleer görüşmeler 15 Haziran'da Umman'da devam edecek
Takip Et

İran ile ABD arasındaki altıncı tur nükleer görüşmeler 15 Haziran'da Umman'da devam edecek

İran ile ABD arasındaki altıncı tur nükleer görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran ile ABD arasındaki altıncı tur nükleer görüşmeler 15 Haziran'da Umman'da devam edecek
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin açıklamasında, "İran-ABD dolaylı görüşmelerinin bir sonraki turunun gelecek pazar günü Maskat'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelerin 12 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu.

İran ile ABD nükleer görüşmeleri

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.

BİM 10 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e bugün hangi ürünler geliyor?BİM 10 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e bugün hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

Dünya
ABD, Aşı Danışma Kurulu'nun tamamını görevden aldı
ABD, Aşı Danışma Kurulu'nun tamamını görevden aldı
Madleen’deki Greta Thunberg ve 3 aktivist sınır dışı edildi! 5 Fransız reddetti
Madleen’deki Greta Thunberg ve 3 aktivist sınır dışı edildi!
Trump, Los Angeles protestoları için 2 bin Ulusal Muhafız daha görevlendirdi
Trump, Los Angeles protestoları için 2 bin Ulusal Muhafız daha görevlendirdi
Hindistan: Provoke edilirsek Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazırız
Hindistan: Provoke edilirsek Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazırız
Yunanistan’ın deniz parkı planına Türkiye’den karşı hamle: Yeni önlemler alındı
Yunanistan’ın deniz parkı planına Türkiye’den karşı hamle: Yeni önlemler alındı
Kolombiya'da silahlı saldırıya uğramıştı: Senatör Uribe'nin sağlık durumu kritik
Kolombiya'da silahlı saldırıya uğramıştı: Senatör Uribe'nin sağlık durumu kritik