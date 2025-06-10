BİM 10 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e bugün hangi ürünler geliyor?
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 10 Haziran Salı günü indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 10 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 10 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 10 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 10 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
PINAR DENGE YARIM YAĞLI LAKTOZSUZ SÜT 1 LİTRE
Fiyat: 39,50 TL
SEK TAM YAĞLI SÜZME YOĞURT 400 GRAM
Fiyat: 49,50 TL
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