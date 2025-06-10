  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 10 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e bugün hangi ürünler geliyor?

BİM 10 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e bugün hangi ürünler geliyor?

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 10 Haziran Salı günü indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 10 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 10 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 10 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 10 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM 10 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e bugün hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

HOBBY DUŞ JELİ 750 ML

Fiyat: 49 TL

 UNI BABY AİLE ISLAK HAVLU 3X52’Lİ

Fiyat: 55 TL  

1 | 3
BİM 10 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e bugün hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

PINAR DENGE YARIM YAĞLI LAKTOZSUZ SÜT 1 LİTRE

Fiyat: 39,50 TL

 SEK TAM YAĞLI SÜZME YOĞURT 400 GRAM

Fiyat: 49,50 TL

2 | 3
BİM 10 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e bugün hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

MERAY CEVİZ İÇİ 400 GRAM

Fiyat: 190 TL

SİMBAT KAVRULMUŞ KAJU 300 GRAM

Fiyat: 159 TL

3 | 3
Ülkelere göre 3 ve daha fazla çocuk bulunan hane oranı açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu
Ülkelere göre 3 ve daha fazla çocuk bulunan hane oranı açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu
Avrupa'nın en değerli 28 şirketi açıklandı: Türkiye'den listeye sadece bir şirket girdi
Avrupa'nın en değerli 28 şirketi açıklandı: Türkiye'den listeye sadece bir şirket girdi
BİM’e Deniz Scooteri ve Şişme Sörf Tahtası Seti geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’e Deniz Scooteri ve Şişme Sörf Tahtası Seti geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER)
A101’e 12 Haziran Perşembe günü Notebook geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’e 12 Haziran Perşembe günü Notebook geliyor! (A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)