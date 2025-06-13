  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran, İsrail'i vuruyor: Tel Aviv ve Kudüs'te peş peşe patlamalar
Takip Et

İran, İsrail'i vuruyor: Tel Aviv ve Kudüs'te peş peşe patlamalar

İran, Tel Aviv ve Kudüs’ü hedef alan geniş çaplı misilleme saldırılarını başlattı. İsrail ordusu ülkedeki birçok bölgenin füze saldırıları altında olduğunu bildirdi. İlk bilgilere göre 7 İsrailli yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran, İsrail'i vuruyor: Tel Aviv ve Kudüs'te peş peşe patlamalar
Takip Et

İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti. Son saldırılarda en az 20 üst düzey komutanın öldüğü öne sürüldü. İran'ın İsrail'e misilleme saldırısının başladı. Tel Aviv ve Kudüs'te patlama sesleri duyuldu. 

İran Devlet Televizyonu, Tahran'ın İsrail'e misillemesinin başladığını açıkladı. İran medyası, Tahran'ın "Gerçek Vaat 3" operasyonunu başlattığını duyurdu. 

"Sığınaklara inin" uyarısı

İran'a ait onlarca balistik füzenin ilerlediğini belirten İsrail ordusu, bütün vatandaşlara sığınaklara gitmeleri talimatı verdi. 

IRNA ajansı, İran'ın İsrail'e yanıtının başladığını ve İsrail'e yüzlerce balistik füze atıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları da İsrail'de onlarca hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. 

İsrail ordu radyosu, füze saldırısında 7 yerin isabet aldığını açıkladı. Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı yakınlarında yangın çıktığı belirtildi. 

İsrail ordusu, İsrail'e onlarca füzeden oluşan bir yaylım ateşi daha açıldığını duyurdu. İran medyası da İsrail'e yönelik ikinci dalga füzelerin fırlatıldığını aktardı. 

İsrail ordusu, ülkenin tamamının İran'dan gelen saldırının altında olduğunu açıkladı. 

Üst düzey İranlı yetkili, "İntikamımız yeni başladı. Komutanlarımızı, bilim insanlarımızı ve halkı öldürdükleri için ağır bedel ödeyecekler. İsrail'de hiçbir yer güvenli değil, intikamımız acı verici olacak" dedi.

7 İsrailli yaralandı

İran'ın misillemesinin ardından ilk bilgilere göre 7 İsrailli'nin yaralandığı aktarıldı. 

İsrailli yetkilinin aktardığına göre İran'ın saldırısının püskürtülmesinde ABD güçleri de rol aldı. 

İran Devlet Televizyonu, İsrail'e üçüncü dalga füze saldırısının  başlatıldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı, "İtidal çağrılarını reddediyoruz" dedi. 

 

İsrail'den İran'a yeni saldırıİran'dan İsrail'e misilleme saldırısı: Tel Aviv ve Kudüs'te patlamalar oluyorDünya

 

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İran mı İsrail mi daha güçlü?Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada? İran mı İsrail mi daha güçlü?Gündem

 

Dünya
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı el-Gamari'ye suikast düzenledi
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı'na suikast düzenledi
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz