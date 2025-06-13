İran, İsrail'i vuruyor: Tel Aviv ve Kudüs'te peş peşe patlamalar

İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti. Son saldırılarda en az 20 üst düzey komutanın öldüğü öne sürüldü. İran'ın İsrail'e misilleme saldırısının başladı. Tel Aviv ve Kudüs'te patlama sesleri duyuldu.

İran Devlet Televizyonu, Tahran'ın İsrail'e misillemesinin başladığını açıkladı. İran medyası, Tahran'ın "Gerçek Vaat 3" operasyonunu başlattığını duyurdu.

"Sığınaklara inin" uyarısı

İran'a ait onlarca balistik füzenin ilerlediğini belirten İsrail ordusu, bütün vatandaşlara sığınaklara gitmeleri talimatı verdi.

IRNA ajansı, İran'ın İsrail'e yanıtının başladığını ve İsrail'e yüzlerce balistik füze atıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları da İsrail'de onlarca hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İsrail ordu radyosu, füze saldırısında 7 yerin isabet aldığını açıkladı. Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı yakınlarında yangın çıktığı belirtildi.

İsrail ordusu, İsrail'e onlarca füzeden oluşan bir yaylım ateşi daha açıldığını duyurdu. İran medyası da İsrail'e yönelik ikinci dalga füzelerin fırlatıldığını aktardı.

İsrail ordusu, ülkenin tamamının İran'dan gelen saldırının altında olduğunu açıkladı.

Üst düzey İranlı yetkili, "İntikamımız yeni başladı. Komutanlarımızı, bilim insanlarımızı ve halkı öldürdükleri için ağır bedel ödeyecekler. İsrail'de hiçbir yer güvenli değil, intikamımız acı verici olacak" dedi.

7 İsrailli yaralandı

İran'ın misillemesinin ardından ilk bilgilere göre 7 İsrailli'nin yaralandığı aktarıldı.

İsrailli yetkilinin aktardığına göre İran'ın saldırısının püskürtülmesinde ABD güçleri de rol aldı.

İran Devlet Televizyonu, İsrail'e üçüncü dalga füze saldırısının başlatıldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı, "İtidal çağrılarını reddediyoruz" dedi.