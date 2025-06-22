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İsrail'den İran'a hava saldırısı: Birçok kentte patlama sesi duyuldu

İsrail, savaşın onuncu gününde İran'a hava saldırısı düzenledi. İran'ın Kirmanşah, Tebriz ve Savocbulağ kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu, İsfahan'da da bir ambulansa saldırı düzenlendiği bildirildi.

Haber Merkezi
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İsrail'den İran'a hava saldırısı: Birçok kentte patlama sesi duyuldu
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Devrim Muhafızları Ordusuna yakın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'ın bazı kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Bu kentlerin, Tebriz, Kirmanşah ve Savocbulağ olduğu ifade edildi.

Devlet televizyonu ise İsfahan'ın Necefabad kentinde görevdeki bir ambulansa saldırı düzenlendiğini, 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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