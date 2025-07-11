AB nüfusu rekor kırdı: Göç dalgasıyla 450 milyona ulaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin toplam nüfusu, yaşanan göç dalgasının etkisiyle geçen yıl 450.4 milyonla rekora ulaştı.

Pozitif net göç nüfusu dengeledi

2024'te AB'de toplam 4.82 milyon kişi vefat ederken 3.56 milyon doğum gerçekleşti. Bu nedenle yaşanan 1.3 milyonluk doğal nüfus düşüşünü 2.3 milyonluk pozitif net göçün dengelemesiyle Avrupa'nın nüfusu geçen yıl 1.07 milyon artmış oldu.

AB'nin en fazla nüfusuna sahip ilk ülkesi AB'nin yarısını temsil ediyor

Almanya, Fransa ve İtalya AB'nin en fazla nüfusuna sahip ilk üç ülkesi olmaya devam ediyor. Bu üç ülke, birliğin toplam nüfusunun %47'sini oluşturuyor.

19 ülke nüfus artışı yaşadı

2024'te AB üyesi 19 ülke nüfus artışı yaşarken, sekizinin nüfusu düştü.

Malta 1,000 kişi başına 19 kişiyle birlikte en yüksek nüfus artışını kaydederken, İrlanda 16.3 ile ikinci, Lüksemburg ise 14.7 ile üçüncü en yüksek nüfus artışı kaydetti.

Nüfusu azalan ülkeler de var

Nüfusu en hızlı azalan ülkeler arasında Letonya 1,000 kişi başına -9.9 kişiyle en keskin düşüşü kaydederken, Macaristan -4.7 ile ikinci, Polonya ve Estonya da -3.4'er kişiyle nüfuslarında en sert düşüş kaydeden üçüncü ülke oldular.

4 yıl sonra bir ilk

2012'den beri AB'de yıllık bazda vefat sayısı doğum sayısından daha hızlı artıyor. Nüfusu yaşlanan ve vefatlarla azalma eğiliminde olan Avrupa'ya büyük miktarda göçmenin gelmesiyle dört yılın ardından ilk defa Avrupa'nın nüfusu arttı.

İş gücü açığı oluşmuştu

Avrupa'daki nüfusun yaşlanması ve doğum oranlarının azalmasıyla AB ülkelerinin sosyal yardım sistemleri büyük maliyetlerle karşılaşmış ve iş gücü açığı oluşmuştu. Avrupa ülkeleri bu demografik sorunu daha fazla genç göçmen işçi alarak çözmeye çalıştı.

Göçmen karşıtlığı yükseliyor

Bazı üye ülkelerin hükümetleri, düzensiz göçün geçen yıl yüzde 38 azalarak 2021'den beri en düşük seviyelerine gerilemesine rağmen halk arasındaki göç kaynaklı endişeyi gidermek için gümrük kontrollerini sıkılaştırdı.

Belçika, Polonya, Almanya ve Hollanda, son bir buçuk yılda geçici sınır kontrolleri başlatarak AB'nin kendi içinde pasaport gerektirmeden seyahat edilmesini sağlayan Schengen bölgesini fiili olarak kısıtladı.