MEB duyurdu! 2025 LGS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarını açıkladığını duyurdu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran’da yapılan merkezî sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

"Çalışmaların ve harcadığınız emeğin karşılığını nihayet aldınız"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Büyük bir heyecanla beklediğiniz LGS sonuçları bugün açıklandı. Bir yıl boyunca gösterdiğiniz özverili çalışmaların ve harcadığınız emeğin karşılığını nihayet aldınız." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Büyük bir heyecanla beklediğiniz LGS sonuçları bugün açıklandı. Bir yıl boyunca gösterdiğiniz özverili çalışmaların ve harcadığınız emeğin karşılığını nihayet aldınız. Unutmayın, bizim için her biriniz çok kıymetlisiniz. Şimdi, hak ettiğiniz dinlenmenin tadını çıkarma zamanı. Yaz tatilinin keyfini çıkarın, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirin. Emeğinizin karşılığını en iyi şekilde almanızı dileğiyle."

719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Öte yandan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14 Temmuz Pazartesi başlayıp 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos’ta açıklanacak.

LGS merkezî sınav sonuçlarına https://sonuc.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınava kaç kişi katıldı?

Millî Eğitim Bakanlığınca 15 Haziran’da iki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleşti.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Sınava başvuru yapan 1 milyon 10 bin 916 adaydan 963 bin 142’si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.