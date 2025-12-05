Okula başlama yaşı değişiyor mu? MEB’den ilkokula başlama yaşına yeni düzenleme hazırlığı

  1. Ekonomim
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokula başlama yaşı için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Amaç; sınıflardaki yaş farklarını azaltmak, akran zorbalığını önlemek ve öğrencilerin okula uyum sürecini güçlendirmek. Peki okula başlama yaşı değişiyor mu, mevcut uygulama nasıl ve masada hangi seçenekler var?

OKAN GÜLEŞ
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Okula başlama yaşı için MEB’den hazırlık başladı. İlkokula başlama yaşı için yeni hazırlıklara start verilirken, ama; sınıflardaki yaş farklarını azaltmak, akran zorbalığını önlemek ve öğrencilerin okula uyum sürecini güçlendirmek. Peki okula başlama yaşı değişiyor mu, mevcut uygulama nasıl ve masada hangi seçenekler var?

MEVCUT SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

• Şu an eylül ayının sonuna kadar 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kaydediliyor.
• Veliler, 66–68 ay arasındaki çocukları “erken kayıt” için dilekçe ile okula yazdırabiliyor.
• 69, 70 ve 71 aylık çocukların ilkokula başlaması, velinin talebiyle bir yıl ertelenebiliyor.
Bu esneklik, aynı sınıfta bir yılı aşan yaş farklarına yol açabiliyor; bu da akademik uyum ve sosyal gelişim açısından sorunlar doğurabiliyor.

YENİ DÜZENLEME NASIL OLACAK?

• Bakanlık, ilkokula başlama yaşını 69 aydan 72 aya yükseltmeyi değerlendiriyor.
• Velilere tanınan esneklik “3 ay erkene alma” veya “3 ay erteleme” hakkı olarak yeniden şekillendirilecek.
• Hedef, yaş farkını daraltarak öğrencilerin okula uyumunu artırmak ve sınıf içi dengeyi güçlendirmek.

NEDEN YAŞ DÜZENLEMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR?

Büyük yaş farkları, akran ilişkilerinde sorunlara ve akademik uyumda zorlanmaya yol açabiliyor.
• Okula uyum, sosyal-duygusal gelişim ve öğrenme motivasyonu için daha dengeli yaş dağılımı hedefleniyor.

Şu anda MEB’in çalışması hazırlık aşamasında. Okula başlama yaşıyla ilgili değişiklik resmileştiğinde, uygulama takvimi ve başvuru süreçleri duyurulacak.

