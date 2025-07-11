BTK'dan 8 eSIM sağlayıcısına erişim engeli kararı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aldığı kararla Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM isimli eSIM hizmet sağlayıcılarının erişimini engelledi.

Erişim engeli, 10 Temmuz 2025 tarihli ve E-98966759-450.08-36681 sayılı BTK kararı doğrultusunda yürürlüğe girdi.

Bu platformlar, genellikle yurt dışına çıkan kullanıcıların mobil veri hizmetine daha uygun fiyatlarla erişmesini sağlayan sanal SIM kart hizmetleri sunuyordu.

Erişim engeli gelen eSIM sağlayıcıları şunlar:

• Saily

• Airalo

• Holafly

• Nomad

• Instabridge

• Mobimatter

• Alosim

• BNESIM

“Engellemedikleri bir eSIM sağlayıcıları kalmıştı"

BTK Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2025’te aldığı kararla gelen erişim engeliyle ilgili Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Engellemedikleri bir eSIM sağlayıcıları kalmıştı herhalde. Yurt dışına gidenleri ‘bizimkilere’ muhtaç etme girişimi. Aman alternatif ve daha ucuz servisleri kullanmayalım.”