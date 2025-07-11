ABD Büyükelçisi Barrack'tan PKK yorumu: SDG eşittir PKK demektir

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularını yanıtladı.

Barrack'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Biz kimseye hiçbir şey dikte etmiyoruz. SDG dediğiniz YPG'dir, YPG de PKK'dır. PKK bugün silah bırakmaya başladı. Öcalan da hala arasında. Eskiden orayı cennetten kopma ada sanırdım ama bu adamı burada tecritte tutuyorlar. Bu Türkiye için büyük bir mesele. PKK Türkiye çıkmazı gerçekten karmaşık bir konu. YPG, PKK'dan türemiş ve bizim IŞİD'e karşı birlikte hareket ettiğimiz bir yapıdır.

"Onlara bir devlet içinde bağımsız devlet kurma hakkı borçlu değiliz"

Dolayısıyla ABD'liler arsında şöyle bir duygu var. 'Onlarla ortaktık biz onlara borçluyuz.' Onlara bir devlet içinde bağımsız devlet kurma hakkı borçlu değiliz. Onlara borçlu olduğum şey şu; makul bir şekilde yeni yönetime geçiş sürecinde bir yol sunma borcumuz var. Bu yeni rejimde tek Suriye ile nasıl bütünleşecekleri konusunda makul olunması gerekiyor. Suriye şunu savunuyor; federal bir sistemle Suriye olamaz. Ayrı ayrı Dürzi güçleri Dürzi gibi giyinip, Alevi Alevi gibi giyinip, Kürt Kürt gibi giyinip Suriye'de ordu olamaz. Tek bir yapı olacak. 7 aydır iktidardalar bu çıkarları birleştirmeye çalışıyorlar. Bu SDG için çok zor bir konu. Bunun da farkındayız.

"Mart ayındaki anlaşma işe yaramadı"

Mart ayında bir anlaşma vardı. İlkesel mutabakata vardılar. İşe yaramadı. Neden işe yaramadı? Çünkü herkes ayrıntılar belli olmada acele bir mutabakata vardır. Ayrıntılar önemlidir. Şimdi ayrıntıları netleştirme, herkesi bir araya getirme, çocuk parkındaki çocuğa 'hadi artık' deme vakti. SDG ABD'nin kendisine borçlu olduğunu düşünüyor. ABD ise 'Size makul davranma konusunda borcumuz var ama siz makul olmazsanız başka alternatifler gündeme gelir' diyor.