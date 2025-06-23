Suriye'deki kilise saldırılarını DEAŞ üstlendi! Ölü sayısı yükseldi

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, akşam saatlerinde başkent Şam’ın Duveyla bölgesindeki Mar İlyas Kilisesi’ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Saldırıyı kınayan Suriye İçişleri Bakanlığı adına konuşan Baba, ilk soruşturma bulgularının eylemin terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini belirtti.

İbadethanelerin güvenliğinin devletin kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Baba, saldırıya karışan herkesin adalet önünde hesap vereceğini ve Mar İlyas Kilisesi’nin en kısa sürede restore edileceğini ifade etti.

Baba, terör saldırısının yalnızca belli bir kesimi değil, tüm Suriyelileri hedef aldığını belirterek, eylemin Suriye devletinin vatandaşlarını korumakta yetersiz olduğu izlenimini yaratmayı amaçladığını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ’ın yanı sıra devrik rejim güçlerinin Suriye’de kaos yaratmakta çıkarının olduğunu söyleyen Baba, Suriye devletinin güvenlik güçleri aracılığıyla terör saldırılarını önlemek ve faillerini ortaya çıkarmak için tüm imkanlarını seferber edeceğini belirterek, DEAŞ’ın toplumsal barışı hedef alma girişimlerinin başarısız olacağını vurguladı.

Baba, İçişleri Bakanlığına bağlı istihbarat birimlerinin geçen aylarda Şam’daki Seyyide Zeynep Mahallesi ile Malula bölgesinde terör hücrelerine düzenlediği operasyonlar sonucunda teröristleri etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Ölü sayısı 22’ye yükseldi

Suriye Sağlık Bakanlığı, terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 22’ye, yaralıların sayısının ise 63’e yükseldiğini duyurdu.

Saldırıya tepkiler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack X'teki hesabından saldırıya tepki göstererek, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Barrack, paylaşımında, bu tür "korkakça" eylemlerin, Suriyelilerin oluşturmaya çalıştığı hoşgörü ve kapsayıcılıkla bütünleşmiş yeni toplumsal yapıda yeri olmadığını vurgulayarak, Suriye ve bölgede istikrarsızlık ve korku yaratmaya çalışanlara karşı mücadelesinde Şam hükümetine destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Suriyeli yetkililer de sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı verdi.

Türkiye, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Ürdün, Fransa, Irak ve Bahreyn, sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınayan açıklamalarda bulundu.