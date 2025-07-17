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Ukrayna’nın yeni başbakanı Yulia Svyrydenko oldu

Ukrayna parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in başbakanlığa Yulia Svyrydenko’yu atama kararını onayladı. Svyrydenko, ülke tarihinin...

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Ukrayna’nın yeni başbakanı Yulia Svyrydenko oldu
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Ukrayna parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in başbakanlığa Yulia Svyrydenko’yu atama kararını onayladı. Svyrydenko, ülke tarihinin 2’nci kadın başbakanı oldu.

Ukrayna parlamentosu, başbakanlığa önerilen Yulia Svyrydenko için oylama yaptı. Svyrydenko, 450 sandalyeli parlamentoda 262 milletvekilinin "evet" oyunu olarak ülkenin yeni başbakanı oldu.

Ülke tarihinde bu görevi üstlenen ikinci kadın oldu

22 milletvekili "hayır" oyu verirken, 26 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Svyrydenko, Ukrayna’nın 19’uncu başbakanı ve ülke tarihinde bu görevi üstlenen ikinci kadın oldu.

Kasım 2021’den bu yana Ekonomi Bakanı ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan 39 yaşındaki Svyrydenko, ABD’li üst düzey yetkililerle çalışma konusunda deneyimli. Svyrydenko Nisan ayında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD ile mineral anlaşmasını müzakere edip imzalamıştı.

Zelenskiy atamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko’nun ülkenin yeni başbakanı olmasını önermişti.

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