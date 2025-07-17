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Dolandırıcılıkla suçlanıyordu! Samsung Electronics Başkanı Lee beraat etti

Hakkında Haksız ticaret, hisse senedi fiyat manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı suçlamaları yöneltilen Samsung Electronics Başkanı Lee Jae-yong'un tüm suçlamalardan beraati onaylandı.

Haber Merkezi
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Dolandırıcılıkla suçlanıyordu! Samsung Electronics Başkanı Lee beraat etti
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Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, 2015'te şirketi ile bağlı iştirakleri arasındaki birleşme kararına ilişkin davada haksız ticaret, hisse senedi fiyat manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı suçlamaları yöneltilen Samsung Electronics Başkanı Lee Jae-yong hakkındaki beraat kararını kesinleştirdi.

Yonhap'ın haberine göre, savcılık, Samsung Electronics ile bağlı iştirakleri arasında 2015'te alınan birleşme kararına yönelik davaya ilişkin iki ayrı yargılamada Lee'nin suçsuz bulunması üzerine Yüksek Mahkeme'ye temyiz başvurusunda bulundu.

Tüm suçlamalardan beraat etti

Yüksek Mahkeme, dava kapsamında haksız ticaret, hisse senedi fiyat manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığından yargılanan Lee'nin, hakkındaki tüm suçlamalardan beraatini onayladı.

Davada Lee ile yargılanan 13 diğer kişinin de beraatine hükmeden Yüksek Mahkeme, savcılığın temyiz başvurusunu, alt mahkeme kararında hata olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Dolandırıcılıkla suçlanıyordu

Lee, Eylül 2020'de, Samsung Electronics ile bağlı iştirakleri arasında 2015'te alınan birleşme kararına yönelik davada haksız ticaret, hisse senedi fiyat manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı ile suçlanmıştı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesinin 2024'te Lee'nin davaya ilişkin suçlamalardan beraatine karar vermesinin ardından savcılık, kararı temyize götürmüştü. Seul Yüksek Mahkemesi de şubatta alt mahkeme ile aynı karara vararak Lee'yi suçsuz bulmuştu.

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