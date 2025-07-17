Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden almayı planlamadığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayı planlamadığını söyledi; ancak bu ihtimale kapıyı açık bırakarak, faiz oranlarını düşürmediği için Powell'a yönelik eleştirilerini yineledi.

Dolar ve borsalarda hareketlilik yaşandı

Trump'ın Powell'ı yüksek ihtimalle yakın zamanda görevden alacağına dair Bloomberg'de yayımlanan bir haber sonrası dolar ve borsalar gerilerken, ABD Hazine tahvil getirileri yükseldi.

Powell, Trump'ın hedefinde

Powell'ı neredeyse her gün faiz indirimine gitmekte "çok geç" kalmakla eleştiren Trump bu haberi yalanlasa da, Cumhuriyetçi parti milletvekilleri ile Salı günü bu konu ile ilgili görüşmeler yaptığını doğruladı.

"Hiçbir olasılığı göz ardı etmiyorum"

Trump, Fed'in Washington'daki merkez binasının 2.5 milyar dolarlık renovasyon bütçesini aşıp aşmadığına dair Cumhuriyetçi milletvekillerinin eleştirilerine atıfta bulunarak, "Hiçbir (olasılığı) göz ardı etmiyorum, fakat yolsuzluk nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalmadığı sürece (görevden almamın) pek olası olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Powell görev süresinin dolmasını bekleyecek

2017'de Trump tarafından ilk başkanlık döneminde ve ardından eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından Fed başkanlığı koltuğuna aday gösterilen Powell, görev süresinin dolacağı 15 Mayıs 2026 tarihine kadar Fed başkanlığını sürdürmek istediğini birçok kez dile getirmişti.