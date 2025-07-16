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Trump, Fed Başkanı Powell'ı değiştirmek için 'resmi süreci' başlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanını değiştirmek için 'resmi bir süreç' başlattı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Jerome Powell'ın yerine geçecek potansiyel isimlerin şimdiden belirlendiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Trump, Fed Başkanı Powell'ı değiştirmek için 'resmi süreci' başlattı
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ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir Fed Başkanı Jerome Powell’ı faiz konusunda markajına almıştı. Trump, Fed başkanını değiştirmeye yönelik 'resmi süreci' başlattı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Powell'ın yerine geçecek potansiyel adayların şimdiden belirlendiğini söyledi.

“Fed’in içinde ve dışında çok iyi adaylar var”

Bessent, "Resmi bir süreç çoktan başladı" dedi. Bakan açıklamasında "Federal Rezerv'in içinde ve dışında birçok iyi aday var. Bu, Başkan Trump'ın kararıyla ilerleyecek" dedi.

Powell, Trump'ın eleştirilerinin odağında

Jerome Powell, Trump'ın ilk döneminde atanmış olmasına rağmen, Trump tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Trump, Powell'ı faiz oranlarını düşürmekte çok yavaş davranmakla suçluyor ve onu "aptal" olarak nitelendiriyor. Trump son açıklamasında da "Kötü bir Fed başkanımız var, hem de gerçekten kötü" demişti. 

Fed’in bağımsızlığı sorgulanıyor

Trump, 'Faiz oranlarını düşürebilecek birini' atamak istediğini söyledi. Trump'ın Fed'den faiz oranlarını düşürmesini istemesi, Fed’in  bağımsızlığını sorgulatıyor.

Powell'ın başkanlık görevi gelecek yılın mayıs ayına kadar sona ermeyecek ve merkez bankasının yönetim kurulunda Ocak 2028'e kadar kalması bekleniyor. Ancak Bessent, görev süresi dolduğunda görevinden ayrılması gerektiğini öne sürdü.

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