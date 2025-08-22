  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İcra ve iflaslar hız kesmiyor
Takip Et

İcra ve iflaslar hız kesmiyor

İcra İflas Kanunu’nun yeniden yazılması süreci devam ederken, mahkemelerde bulunan icra dosyalarındaki yığılma giderek artıyor. Adalet Bakanlığı İcra İflas istatistiklerine göre mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı 20 Ağustos itibarıyla 24 milyon 441 bine ulaştı. Yılbaşından bu yana mahkemelerdeki dosya sayısındaki artış 2 milyon 185 bin oldu.

Hüseyin Gökçe
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İcra ve iflaslar hız kesmiyor
Takip Et

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Ekonomik sıkıntıların arttığı, gerek hane halklarının gerekse şirketlerin nakde ulaşmakta güçlük çektikleri dönemde, yükümlülüklerin yerine getirilmesinde yaşanan zorluklar, verilere de yansıyor.

Adalet Bakanlığı İcra İflas istatistiklerine göre mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı 20 Ağustos 2025 itibarıyla 24 milyon 441 bine ulaştı. Bu kategoride yılbaşından bu yana mahkemelerdeki dosya sayısındaki artış 2 milyon 185 bin olurken, sadece Ağustos ayının 1’i ile 20’si arasındaki artış 232 bin 155 olarak hesaplandı.

İcra ve iflaslar hız kesmiyor - Resim : 1Adalet Bakanlığı’nın UYAP kaynaklı icra iflas istatistiklerine göre 2022 yılı sonrasında 23 milyon 229 bin olan icra dosyası sayısı, 2023 sonunda 21 milyon 308 bine geriledi. İcra dosyası sayısındaki azalma, takip masraflarının yüksekliği gerekçesiyle, 2 bin liranın altındaki icra dosyalarının silinmesinden kaynaklandı.

2 bin TL’nin altındaki alacaklar tasfiye edilmişti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı Eylül ayında yaptığı bir açıklamada, 15 Ağustos 2022 öncesi icra takibi başlatılmış olup 2 bin TL’nin altındaki alacakların tasfiye edileceğini söylemişti. Bu kapsamda yaklaşık 10 milyon dosyanın sistemden çıkacağı bildirilmişti. Ekonomide rasyonel politikaların uygulanmaya başlandığı dönemin devamında, parasal sıkılaştırma ile birlikte icra iflas dosyası sayısı 2024 sonunda 22 milyon 256 bine çıktı. Bu yıl ilk çeyreğin sonunda icra iflas dosyası sayısı 729 bin artarak 22 milyon 985 bine yükselirken, ikinci çeyreğin sonu olan 30 Haziran itibarıyla 23 milyon 858 bin oldu.

Ekonomi
Eleman sorununa ‘istenmeyen’ çözüm
Eleman sorununa ‘istenmeyen’ çözüm
Bakır ve alüminyumda hurda ithalatı zorlaştı, pazar payını rakiplere kaptırdık
Bakır ve alüminyumda hurda ithalatı zorlaştı, pazar payını rakiplere kaptırdık
Yabancının hisse alımı 3 milyar dolara yaklaştı
Yabancının hisse alımı 3 milyar dolara yaklaştı
İlave 'Nefes'e onay bekleniyor
İlave 'Nefes'e onay bekleniyor
Sanal bahis: Suç dosyasından halk sağlığına
Sanal bahis: Suç dosyasından halk sağlığına
Mahallenin gastronomik sosyalleşme mekânı
Mahallenin gastronomik sosyalleşme mekânı