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Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasına bakan savcıya yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"CHP Genel başkanı Özgür Özel hakkında 16/07/2025 tarihinde ilimiz Silivri içerisinde yapmış olduğu basın açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı’ya yönelik sözlerine nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca adı geçen şahsın bu söylemlerinden sonra Cumhuriyet Savcımızı hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik ayrıca soruşturma başlatılmıştır."

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