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İsrail’in vurduğu Suriye Genelkurmay Başkanlığı'ndaki hasar görüntülendi

Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasında İsrail saldırılarının yol açtığı hasar havadan görüntülendi.

Haber Merkezi
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İsrail’in vurduğu Suriye Genelkurmay Başkanlığı'ndaki hasar görüntülendi
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İsrail ordusunun dün Şam'daki Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasına gerçekleştirdiği hava saldırıları, hasara yol açtı.

Binanın farklı bölümlerinde meydana gelen çökmeler, havadan görüntülendi.

Gece saatlerine kadar araç ve yaya trafiğine kapalı olan Emevi Meydanı'nın da trafiğe açıldığı görüldü.

İsrail'in Şam'a saldırıları

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi silahlı gruplar ile Suriye ordusu arasındaki çatışmaları ve bölgedeki Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binası ile Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölgeye hava saldırıları gerçekleştirmişti.

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