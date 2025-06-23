ABD’nin İran saldırısı sonrası ilk izlenim…

Haftaya ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini vurmasının yarattığı kaos ile başlıyoruz. Saldırının ardından İran Tel Aviv ve Hayfa’yı hedef alırken, İsrail İran’ın batısında askeri hedefleri vurmaya devam etti. Saldırının başarıyla gerçekleştiğini açıklayan Başkan Trump İran diplomatik bir çözüm için masaya oturmazsa saldırının yeni hedeflerle devam edeceğini açıkladı.

Bu yazının yazıldığı pazar sabahı itibariyle ABD saldırısının yol açtığı hasarın büyüklüğünü bilmiyoruz. İran ilk açıklamasında ABD ve İsrail saldırısının nükleer programı durdurmayacağını tam tersine güçlendireceğini vurguladı. Yapılan açıklamadan satır başları:

Diplomasi kanalı kapandı,

ABD için bölge üsleri güç değil kırılganlık,

İran İsrail’in altyapısını vurmaya devam edecek.

Jeopolitik risk primi her halükarda eskisinden daha yüksek olur

Piyasaların açılacağı pazartesi sabahı tablo netleşir mi? Sanmıyoruz. Yatırımcılar bu kaos ortamına muhtemelen petrolde sert bir yükselişle ve ABD tahvilleri, altın gibi emin limanlara yönelerek cevap verecek. Dolar ABD’nin güç gösterisi ile güçlenecek. İlk panik satış dalgası sonrasında piyasalar İran’ın vereceği tepkiye odaklanacak.

İran’ın tepkisinin Irak’taki ABD üslerine ve İsrail altyapısına etkisiz bir saldırı ile sınırlı olması, Hürmüz Boğazı’nda ticaretin kesintiye uğramaması durumunda panik fiyatlama geri çekilir. ABD saldırısının savaşın sona ermesini hızlandıracağına inanan piyasalarda tepki alışları başlar. Ancak jeopolitik risk primi her halükarda eskisinden daha yüksek olur.

Pazar günü açık olan Suudi Arabistan, Bahreyn, İsrail, Katar gibi Ortadoğu borsaları pozitif tepki vererek, saldırı sonrası ivmelenen değil, sınırlı kalacak bir savaş fiyatlaması yapıyor. The New York Times gazetesi, ABD yetkililerine dayandırdığı İran’ın elindeki orta menzilli füzelerin tükendiği iddiası ile bölgeye yayılmayacak savaş görüşünü destekliyor. Buna karşın B2 bombardıman uçaklarının Diego Garcia üssüne yönlendirilmesi ABD’nin uzun soluklu bir savaş ihtimalini göz ardı etmediğini gösteriyor.