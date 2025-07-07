Siyasetin gölgesinden çıkmaya çalışan piyasalar…

Tarife görüşmelerinde ilerleme sağlanamamasının yarattığı gerginlik ile haftaya başlıyoruz. Beklentilerden güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi Eylül ayında Fed’in faizleri sabit tutma ihtimalini artırırken, ABD tahvil getirilerini yukarı çekti. Hisse senedi piyasası güçlü veriye pozitif tepki vererek Perşembe günü yeni zirve yaptı.

Ancak 9 Temmuz öncesinde sertleşen tarife söylemi nedeniyle kazançlar korunamadı. Başkan Trump’ın “anlaşma sağlanamayan ülkelere 1 Ağustos itibariyle uygulanacak tarifeler mektup yoluyla bildirilecek” açıklaması üzerine ABD vadelilerinde, Avrupa ve Asya borsalarında satıcılı bir seyirle haftayı bitirdik.

Türkiye varlıkları enflasyonun gerilemeye devam etmesinin verdiği moral ile dünyadan pozitif ayrışıyor. TÜİK’in Cuma günü açıkladığı mevsimselliğe göre düzeltilmiş rakamlar dezenflasyon sürecinin yaşanan çoklu şoklara rağmen devam ettiğini göstererek yükselişi destekliyor.

Perşembe günü manşet ve çekirdek enflasyonun çelişkili sinyal ürettiği ham veri sonrasında piyasalarda küçük çaplı bir oynaklık yaşanmıştı. Mevsimselliğe göre düzeltilmiş veri bu durumu düzelterek dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösterdi.

Ekonominin ve piyasaların normalleşebileceğinin ilk işaretleri

Siyasi şokun sönümlenmediği bir ortamda dezenflasyon sürecinin devam etmesini önemsiyoruz. Türkiye son dönemde yurtiçinde siyasi şok, Ortadoğu’da savaş riski ve küresel ticaret savaşları ile karşılaştı. Enflasyonla mücadelenin karşılaşılan çoklu şoklara ve büyümenin yavaşlamasına rağmen kararlılıkla devam etmesi Türkiye varlıklarına ilgiyi artıracaktır.

Banka hisselerinin geçen hafta %11 yükselmesini, ülke risk priminin 280bp civarına düşmesini, 10 yıllık DİBS getirisinin %31’in altına gerilemesini siyaseten normalleşme olmadan, ekonominin ve piyasaların normalleşebileceğinin ilk işaretleri olarak okuyoruz.