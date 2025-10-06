Enflasyon verisi sonrası Türkiye varlıklarında sert satış

Dünya borsaları küçük adımlar ile yükselmeye devam ediyor. ABD hükümetinin kapanması, piyasalarda risk iştahını bozmak için yeterli olmadı. Amerika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Afrika’ya yayılan bir yükseliş görülüyor. Hamas ve İsrail arasında ateşkes, Ortadoğu’da jeopolitik risk primini düşürerek risk iştahını destekliyor.

Kapanışa doğru ABD teknoloji hisselerine gelen satışı yükseliş trendinin sona ermesinin işareti mi, yoksa teknik bir düzeltme mi olarak görmek lazım? Biz teknik düzeltme ve teknolojiden diğer hisselere rotasyon olarak görmek eğilimindeyiz. Teknoloji hisseleri gerilerken, banka, enerji, sağlık hisseleri değer kazanmaya devam ediyor. Faiz düşüşüne duyarlı küçük hisseler büyük hisseleri yeniyor.

ABD hükümetinin kapanması uzun sürerse bu hava bozulur mu? Piyasalar iki hafta sürecek bir kapanış fiyatlıyor. Bu sürenin bir ay ve üzerine uzaması ve kamudan işten çıkarmaların artması durumunda geçici ve sınırlı bir satış dalgası görebiliriz. Ama bu satışı ana yükseliş trendinde bir bozulmadan çok bir düzeltme olarak görürüz.

MSCI Türkiye’nin getirisi yüzde 3 ile sınırlı kaldı

Borsa İstanbul dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor. Mart ayında siyasi şok ile başlayan negatif ayrışma, reel olarak değer kaybeden Türk Lirası, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon ve Merkez Bankası’nın adım küçülteceği endişesi ile devam ediyor. MSCI Çin Harici Gelişmekte Olan Ülkeler endeksi sene başından beri %23 kazandırırken MSCI Türkiye’nin getirisi %3 ile sınırlı kaldı.

Bankacılık bu süreçte en çok değer kaybeden sektör konumunda. BİST-100 endeksi sene başından beri %9 değer kazanırken, bankalar %1 değer kaybı ile negatif ayrışıyor. Bu negatif ayrışmanın önemli kısmı Eylül enflasyonu ile birlikte oldu. Bankalar son iki günde %8 kayıp ile endeksin iki katı değer kaybetti. Üçüncü ve özellikle dördüncü çeyrekte pozitif kar beklentimiz nedeniyle bankalardaki satışı alış fırsatı olarak görüyoruz.

Sigorta, pozitif ayrışan az sayıda sektör arasında

Mevsim ortalamasının çok üzerinde gelen gıda enflasyonu sonrası gıda perakendesi hisseleri değer kazandı. Piyasa oyuncuları sene sonu enflasyon tahminini 1 puan aşağı, politika faizi tahminini 1 puan yukarı çekti. Sigorta hisseleri pozitif ayrışan az sayıda sektör arasında yer aldı.

Enflasyon verisi sonrası Türk Lirası %0,2 kayıpla gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışırken, devlet iç borçlanma senedi faizlerinde 50-60 baz puan yükseliş görüldü. Türk lirasında ve tahvil piyasasında kayıpların devam edip etmeyeceği Merkez Bankası’nın tutumuna bağlı olarak belirlenecek.

Enflasyondaki yükseliş sonrasında faiz indirimine ara verileceği veya adım boyunun ciddi anlamda küçültüleceği sinyali verilirse, Türk Lirası toparlanırken, verim eğrisinin uzun ucu kayıplarını geri alabilir. Biz Türk Lirası ve devlet iç borçlanma senetleri için 2023 sonbaharından beri pozitif görüşe sahibiz. Gözümüz enflasyonda, kulağımız Merkez Bankası açıklamalarında pozitif görüşümüzü koruyoruz.