Dünya ile aramızdaki makası kapatabilir miyiz?

Dünya borsalarında yeni zirveler ile haftaya başlıyoruz. Güvercin FOMC açıklaması, yapıcı Trump - Xi görüşmesi, yapay zekâ şirketlerinden gelen iyi haberler Çin önderliğinde gelişmekte olan ülke borsalarında, Almanya hariç Euro bölgesinde, ABD endekslerinde güçlü bir yükselişi tetikledi. Ortadoğu’da ve Kafkaslarda tırmanan savaş, Fed’i politize etmek için Trump yönetiminin girişimleri piyasaların keyfini kaçırmak için yeterli olmadı.

Gelişmekte olan ülke borsaları %7’ye yakın getiri ile Eylül ayının ilk üç haftasında en çok kazandıran varlık grubu. Fed’in sene sonuna kadar toplam 75 baz puan faiz indirmesi beklentisi, zayıf dolar ve ticaret savaşlarına yönelik belirsizliğin azalması gelişmekte olan ülke varlıklarını destekliyor. Hisse senedinden, tahvile, ülke risk priminden, Eurobond piyasalarına genelde iyimser bir hava var.

Ancak tüm gemileri yüzdüren bir akıntı söz konusu değil. Tayvan, Kore, Güney Afrika, Çin, Meksika, Brezilya hisseleri %5-10 arasında getiri ile yükselişte öncü konumda. Gelişmekte olan Avrupa yavaş büyüme ve Rusya tehdidi, Ortadoğu düşük petrol fiyatları ile negatif ayrışıyor. Siyasi şokların baskısı altındaki Türkiye %2’ye yakın bir getiri ile bu iki grubun arasında yer alıyor.

Dünya piyasalarında iyimser hava devam eder mi? ABD teknoloji hisselerinde şişkin değerlemeler bir kâr satışı gelebileceğini söylüyor. Kısa vadede satışı emek piyasasında sert bir yavaşlama ve/veya inatçı bir enflasyon tetikleyebilir. Buna karşın, yapay zekânın getireceği verimlilik artışı, hane halkının düşük borçluluğu ve güçsüz dolar yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Biz kısa vadede kâr satışı gelebileceğini, ama bunun seçilmiş teknoloji hisselerinde alım için fırsat olduğuna inanıyoruz.

Dünyadaki yükselişin ardından bakakalan Türkiye hisseleri aradaki farkı kapatabilir mi? MSCI Gelişmekte Olan Ülke Endeksi sene başından beri %25 kazandırırken, Türkiye’nin getirisi %1’in biraz üstünde. Dolayısıyla aradaki farkı kapatmamız zor gözüküyor. Ama azaltmamız mümkün. Siyasi şokların sönümlendiği, ekonomik programın başarıyla uygulandığı bir senaryoda Borsa İstanbul gelişmekte olan ülkelerle arasındaki makası azaltabilir. CHP’nin olağanüstü kurultayını tamamlaması, kayyum riskini azaltarak Borsa İstanbul için kısa vadede bir katalizör görevi yapabilir.