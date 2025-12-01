Noel Baba yükselişi yaşanacak mı?

Şükran günü haftasını hisse senedinden tahvile, dijital paradan emtiaya yayılan bir yükseliş ile bitirdik. Kasım ayına teknoloji hisselerinde satış nedeniyle 2009 krizi sonrası en kötü performans ile başlayan hisse senedi piyasaları Şükran Günü haftasında toparlanarak, ayı sınırlı kayıp ile kapattı. Muhteşem yedi hisseleri -Amazon, Meta, Google, Tesla hisselerinde %5-10 arasında artış ile- tepki alışında başı çekiyor. Nvidia geride kalırken, yarı iletkenler Broadcom ve Intel öncülüğünde güçlü seyrediyor.

Piyasalarda tepki alışı Noel Baba yükselişine dönüşür mü? Muhtemelen evet... Geçen yıla göre %4 artan Kara Cuma satışları ve aralık toplantısı için %86’ya ulaşan faiz indirim beklentisi yükselişin devam etmesini destekliyor. Teknoloji devlerinin değerlemelerinin aşırı şişkin oluşu, yatırım bankası tepe yöneticilerinin yaptığı uyarılara rağmen piyasalar çok pahalıdan az pahalıya geçerek yoluna devam ediyor. Google son bir ayda Nvidia hissesine göre %30 daha fazla getiri sağladı.

Kara Cuma satışları hanehalkının harcamaya istekli olmasının yanı sıra alışveriş tercihleri konusunda da önemli ipuçları veriyor. Toplam satışlar %4,1 artışla geçen seneye göre daha güçlü bir tablo gösteriyor. Artışın büyük kısmı çevrimiçi kanallarda yapılan satışlardan kaynaklanıyor. Mağazadan satışlar %1,7, çevrimiçi kanallardan satışlar %10,4 artıyor.

PPK öncesi muhtemelen bankaların güçlenme eğilimi devam edecek

Borsa İstanbul dünya borsalarındaki tepki alışına katılamadı. Kasım ayı enflasyonunun düşük geleceği ve faiz indirimlerinin hızlanacağı beklentisiyle bankalar yükselirken, sanayi ve hizmet hisseleri zayıf bir performans gösterdi. Kasım ayı enflasyonu sonrası bankalar kâr satışı ile gerileyebilir. Ama muhtemelen Para Politikası Kurulu (PPK) kararı öncesi bankaların güçlenmesi eğilimini görmeye devam edeceğiz.

Olası Ukrayna-Rusya barışı dünya piyasalarıyla birlikte Borsa İstanbul fiyatlamalarında da etkili oldu. Avrupa savunma hisseleri ile Aselsan ay başından beri %10 kaybederken, barıştan yararlanacak Anadolu Grubu hisseleri %9 değer kazandı. Ukrayna – Rusya ilişkilerinde kısa sürede mutlu sona ulaşılmasını beklemiyoruz. Sahada üstün konumda olduğuna inanan Rusya istediğini almadan barışı kabul etmeyecektir. Bu süreç uzarsa ABD bizi muhtemelen Rusya yerine alternatif kaynaklardan enerji sağlamaya zorlayacak. Enerji bakanlığının toplam ithalatın yarısına ulaşacak bir LNG alt yapısı hedeflemesi, bu sürecin bir parçası olarak okunabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun manipülasyon yapanların üzerine gideceği endişesi ile küçük şirketlerde büyüklere göre daha sert kayıplar görülüyor. BİST-30 bankalardaki alışlar sayesinde dar bir bandın içinde yatay seyrederken, BİST TÜM-100 bir ayda %10’a yakın değer kaybetti. Sürecin küçük yatırımcıya en az zararı vererek sürdürüleceğini umalım.

Aralıkta yörüngede kalan Borsa İstanbul öngörüyoruz

Borsa İstanbul yeni yıla dünya piyasalarıyla birlikte güçlü yükselerek girebilir mi? Zor gözüküyor… Siyasi şoklar ile birlikte dünya piyasalarıyla korelasyonumuz çok zayıfladı. Gelişmekte olan piyasalara yönelen uluslararası yatırımcı maalesef bize uğramıyor. İşlem hacminde kurumsal yatırımcıların payının azalması, kısa vadeli yüksek frekanslı işlem yapan oyuncuların artması sağlıklı fiyat oluşmasını zorlaştırıyor. Buna karşın ekonomi yönetiminin işini iyi yapması bizi umutlandırıyor. Aralık ayında dünyanın gerisinde kalsa da yörüngede kalan bir Borsa İstanbul öngörüyoruz.