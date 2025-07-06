Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla ilgili soruşturma açtı. Soruşturma tutanağında, Özgür Özel'in açıklamalarının "Cumhurbaşkanına hakaret", "Suç işlemeye alenen tahrik", "Kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlarını oluşturduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Özgür Özel ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçak dönüşü verdiği röportajda, “Şu anda Türkiye’de birinci parti AK Parti’dir” demesine tepki gösteren Özel, bir kez daha sandık çağrısı yaptı. Özel, “Madem birinci partisin, gel. Allah’ın korkağı sen birinci parti olsan sen parende atarak sandığa gidersin” demişti.

2 Kasım Pazar gününe bir kez daha sandık çağrısı yapan Özel, “Kasımpaşa delikanlısıysan seçime bekliyorum. Afişi, fotoğrafını yasakla, bir vesikalığını koyacağım oraya yine de yenileceksin. Var mı cesaretin? Çık karşımıza, görelim. Devletin ordusuna, hakimine-savcısına güvenip, planla programla bu işin başında kalamazsınız. Bana bu milleti sokağa davet ettirme, aklını başına topla” diyerek Erdoğan’a seslenmişti.

Özel, “Etrafındaki şakşakçılara, aparatlarına güvenme. Senden büyük millet var. Milletin dediği olacak. Biz millet ne derse oradayız. 2 Kasım ortada… 2 Kasım’a sen bir sandık koymazsan, kasıma ben bir sandık koyarım. Seni yüzde 29 ile orada oturtmayacağız” diyerek sözlerini bitirmişti.