KGF’de kredi sınırlı, faiz desteği yok

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Reel sektörün finansmana erişimde güçlük çektiği dönemde, teminat bulmakta zorlanan işletmelere kefalet vererek kredi kullanımını sağlayan KGF’de iki yeni kredi programı 15 gün arayla devreye alındı. İki hafta önce başlayan ve 30 milyar lira toplam limitli yatırım işleme kredisi kapsamında şu ana kadar 5.6 milyar liralık kredi kullanıldı. Yarın başlayacak ve TOBB bünyesindeki oda ve borsaların üyelerinin kullanabileceği ‘nefes kredisi’ ise 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli olacak. Her iki programda da ekstra faiz desteği olmayacak, faiz bankalar tarafından belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir süre önce duyurdukları KGF yatırım-işletme kredisinde kullanımlar iki hafta önce başladı. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, KGF sistemine yönelik kamuoyunda yapılan eleştirilere yönelik EKONOMİ’ye açıklama yaptı. Özellikle batık şirketlere destek verildiğine yönelik iddiaların doğru olmadığının alını çizen Özegen, kredi skorlamasının bankalar tarafından yapıldığını bildirdi. Bu yüzden batık şirketlerin bankaların skorlamasını geçip krediye erişim imkanı bulamayacağını söyleyen Erdoğan Özegen, bankalardan kredi almaya hak kazanan şirketlere KGF paketlerinin koşulları çerçevesinde kefalet verildiğini aktardı.

Aracılık ettikleri kredinin yüzde 80’inden fazlasının KOBİ statüsündeki şirketler tarafından kullanıldığını dile getiren Özegen, bu kredilerde faizin bankalar tarafından belirlendiğini, KGF’nin herhangi bir etkisinin bulunmadığını bildirdi.

KGF’nin yeni başlattığı yaklaşık 30 milyar lira limitli yatırım/ işletme kredisinde iki haftada 4.8 milyar liralık kefalet ile 5.6 milyar liralık kullanım gerçekleştirildi. Bu kredi ile birlikte Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yürürlükteki 16 destek paketinin limiti 180.3 milyar liraya ulaştı. Bugüne kadar yapılan kullanım tutarı ise 77.8 milyar lira oldu. Başka bir ifade ile KOBİ’lerin kullanabileceği Hazine kefaletle kredi destek paketlerinde hâlen kullanılabilecek kredi miktarı 102.5 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

TOBB kefaletiyle KOBİ’lere "nefes kredisi" yarın başlıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği( TOBB) finansman ihtiyacı bulunan KOBİ’lere destek olmak amacıyla KGF ve bankalar işbirliğinde ‘nefes kredisi’ uygulamasına başlıyor. Bu amaçla bankalar, KGF ve TOBB arasında bir protokol imzalandı. Başvurular 8-9 Temmuz itibarıyla başlayacak ve kredilere; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfb ank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubeleri aracılık edecek. TOBB’dan yapılan açıklamaya göre, Kredi Garanti Fonu kendi öz kaynak desteğiyle bu kredilere yüzde 80 oranında kefalet sağlayacak. Bu yeni TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

Hisarcıklıoğlu: Arzın kısılması enflasyona olumsuz yansıyor

Nefes Kredisine ilişkin açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ kredilerinin reel olarak artmamasının işletme sermayelerini azalttığını belirterek, nakit akışındaki yavaşlamanın ekonominin daralmasına neden olduğunu bildirdi. Arzın bu şekilde kısılması da enfl asyona olumsuz yansıdığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Buradaki sıkıntıları hafifletmek ve ülkemiz ekonomisinin can damarı KOBİ’lere destek olmak üzere TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık” dedi. Hisarcıklıoğlu, krediye TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi şirketlerin başvurabileceğini bildirdi.

Özegen: Özkaynaklarımızla kefalet vereceğiz

Kredi Garanti Fonu(KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen krediye KGF özkaynaklarıyla kefalet vereceklerini bildirdi. KGF’nin dünyada benzeri olmayan önemli bir kuruluş olduğunun altını çizen Özegen, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek vermek için uygulamaya alınacak nefes kredisinde kefalet oranının yüzde 80 olacağını aktardı.

■ Her iki kredide de faiz desteği yok

Yürürlüğe giren her iki destek paketinde de işletmelere yönelik ekstra bir faiz desteği uygulanmayacak. Bankalar bu kredilere yönelik faizi istedikleri oranda belirleyebilecekler. Yani kredi faizleri bankalar ile kredi kullanacak işletmeler arasında imzalanacak kredi sözleşmelerinde belirlenecek.

Kimler başvurabilir?

TOBB’a bağlı oda-borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi’ne başvurabilir. Başvurular, 8-9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başlıyor.

Kredi limiti

TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere kefil olacak.

Ödeme koşulları

Krediler, 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

Krediyi hangi bankalar verecek

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilir.