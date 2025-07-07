Piyasa değeri yüksek ama iskontolu işlem görüyorlar

Yılın ikinci yarısına girdiğimiz şu günlerde piyasa değeri yüksek hizmet şirketleri düşük fiyat seviyeleriyle dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları, 403 milyar lira piyasa değeriyle sektörün en büyük şirketi. Mevcut büyüklüğe rağmen PD/DD oranı 0,56 seviyesinde bulunuyor. Hisse, yılbaşından bu yana sadece %5,56 yükseldi. THY'nin hemen ardından gelen Enerjisa Enerji, 73,8 milyar lira büyüklüğe sahip. Şirket her ne kadar listenin ikinci sırasında yer alsa da piyasa değeri THY'nin hayli gerisinden bulunuyor.

Hisse, yılbaşından bu yana %11,28 yükseliş kaydederken PD/DD oranı 0,95 düzeyinde olduğu gözleniyor.

Değerleme ucuz, fiyat geride

Hizmet sektöründe fiyatı sınırlı olanlar kadar gerileyenler de var. Mart 2024'te borsaya gelen Mogan Enerji, 21,6 milyar piyasa değerine sahip, PD/DD oranı 0,34 ve yılbaşından bu yana %14,81 değer kaybetti. Bir başka enerji firması olan Akfen Yenilenebilir Enerji, 19,7 milyar lira büyüklüğe sahipken %15,96 düştü.

Sektörde güçlü çıkış sağlayanlar da bulunuyor. IC Enterra Yen. Enerji 21,4 milyar lira piyasa değerine ve 0,82 PD/DD oranına sahip. Yılbaşından bu yana %47,28 yükseldi. Rönesans Gayrimenkul Yatırım ise 46 milyar TL değerle %5,91 yükseldi.

PD/DD oranı düşük hizmet hisseleri yılbaşından bu yana karışık görüntü sergiledi. Büyüklük ve ucuzluk birlikte değerlendirildiğinde öne çıkan hisseler olsa da tercih yaparken sadece çarpana değil, iş modeline ve büyüme ivmesine de bakmak gerekiyor.

ZEYNEP'E SOR

KARSILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ MÜ, HEDEF GETİRİ Mİ?

Karşılaştırma ölçütü; objektiflik, sektörel uyum, risk ayarı, strateji takibi. Yetersiz uyarlama, geçmiş veri, beklentileri yansıtmama, zorunlu kısıtlama.

Hedef getiri; kişiselleştirme, motivasyon, planlama, alternatifleri görme. Gerçeklikten kopma riski, objektiflikten uzaklaşma, baskı, duyarsızlık.

Bir dönem stratejik vizyonu olarak görüyordu. Düşük karlılık nedeniyle sattı. Borcu azalacak

Petkim'in çok önemsediği Petlim'i satma gerekçesi nedir ve ne kadar gelir elde edecek? / İzzet Akar

İzzet; Petkim, %93,47'sine sahip olduğu Petlim Limancılık'taki payını 160 milyon dolara Socar Terminal'e sattı. Bu satışta, liman işletmeciliğinin artan operasyonel yükü ile düşük kârlılık ve yüksek borçluluğun oranı etkili oldu. Şirket, limanın işletme sözleşmesini daha önce yenilemişti. Şimdi ise bu alandaki faaliyetlerinden tamamen çıkma kararı alarak, odak noktasını yeniden petrokimya faaliyetlerine yöneltmeyi tercih ediyor. Satışla, Petlim'in net borçlarının düşürülmesi sonrası nakit olarak 29,9 milyon dolar giriş yaşandı. Ayrıca satış sayesinde Petkim'in net borçluluğunda yaklaşık 170 milyon dolarlık bir iyileşme bekleniyor.

Mikro mobilitede alan açmak istiyor. Şimdilik hedefinin uzağında. Üretimini artırabilmesi şart

Reeder Teknoloji'nin elektrikli araç üretiminde son durum nedir? Hedefin neresinde? / Onur Çolak

Onur, Reeder mikro mobilite alanında elektrikli araç üretiminde beklenen ivmeyi henüz yakalayabilmiş değil. Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral'ın basına yansıyan ifadelerine göre şirket günlük yalnızca 8 adet araç üretmekte. Oysaki 1 yıl içinde 20 bin adetlik satış hedefi bulunmakta. Mevcut üretim temposuyla bu hedefin yakalanması mümkün görünmüyor. Açıklamada, bugüne dek 200'ü aşkın aracın tüketiciye ulaştırıldığı belirtse de, üretim tarafında henüz bir kapasite artışının sağlanamadığı anlaşılıyor. Ayrıca müşteri tarafından da temkinli davrandığı gözleniyor. Bu da henüz güçlü bir pazar karşılığının oluşmadığını işaret etmekte.

YATIRIM FONLARI

QNB Portföy'ün FUB fonu, eurobond temasıyla son 1 yılda %33 getiri sağladı

Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (FUB), portföyünün %87,98'lik kısmını kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına yönlendirerek döviz cinsi sabit getirili enstrümanlara odaklanıyor. Kalan kısmında ise ters repo, devlet tahvili ve para piyasası araçlarına yer veriyor. Toplam değeri 785,6 milyon TL ve doluluk oranı %13,60 düzeyinde bulunuyor. Portföyde ASELS, ASTOR ve PGSUS gibi hisseler var. Yılbaşından bu yana %19,15 getiri sağlayan fonun, 1 yıllık performansı ise %33,07 seviyesinde. Düşen faiz beklentileri ve jeopolitik risklerin yeniden fiyatlandığı bu dönemde, fonun döviz bazlı sabit getirili varlıklara yönelimi oldukça stratejik görünüyor. Döviz bazlı getiri arayışında olan ve kur riskini avantaja çevirmek isteyen yatırımcılar için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor.

TAHVİL

Pınar Süt, %56,80 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Pınar Süt, 3 Temmuz 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 310.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %49 olurken, bileşik faizi de %56,80'e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 137 gün vadeli olup ödeme tarihi 18 Kasım 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %18,39 olacak.

%49 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 4 Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,85 seviyesinde bulunuyor. Pınar Süt'ün çıkardığı bononun yıllık %49 basit faiz oranı, TLREF'in 2,15 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcılar için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 4 Temmuz 2025 olurken piyasada TRFPNSTK2539 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MİA TEKNOLOJİ

Fransa merkezli yatırım grubu ile yatırım olanaklarına görüşüyor. Rekabet avantajı artıyor

Mia Teknoloji'nin bağlı ortaklığı Tripy Mobility, Fransa merkezli küresel bir yatırım şirketiyle stratejik ortaklık ve yatırım olanaklarını görüşmeye başladı. Yapılan açıklamada, iki taraf arasında gizlilik sözleşmesi ve iş tanıtım anlaşması imzalandığı belirtildi. Görüşmelerin, yatırım ve iş birliği potansiyelini değerlendirme amaçlı olduğu ifade edildi.

Karşı tarafın teknoloji ve dijital ekonomi alanında geniş bir yatırım portföyüne sahip olduğu dile getirildi. Bu da iştirakin küresel ölçekte büyümesine katkı sağlayabilir. Start-up ve teknoloji odaklı girişimlerde erken aşama yatırımlar, büyüme sürecinin hızlandırılmasında kritik rol oynayabilir. Özellikle mobilite, yapay zekâ ve dijital dönüşüm gibi alanlarda ürünlerin ticarileşme süresini kısaltabilmekte.

DURUKAN ŞEKERLEME

Kısa vadeli yüksek faizli kredilerini kapatmak üzere yapılandırmaya gitti. Döviz bazlı borçlandı

Durukan Şekerleme, kısa vadeli ve yüksek faizli banka kredilerinden kaynaklanan finansal baskıyı azaltmak amacıyla yeni bir kredi yapılandırmasına gitti. Bu kapsamda mevcut kısa vadeli kredileri kapatmak üzere, 5 yıl vadeli, sabit faizli ve euro cinsinden yeni bir kredi kullandı. İhracat gelirlerinin döviz bazlı olması nedeniyle bu kredi kur riskine karşı doğal bir dengeleme sağlaması bekleniyor.

Yapılan işlem, sadece finansman maliyetlerini düşürmekle kalmayıp aynı zamanda işletme sermayesini güçlendirerek ileriye dönük yatırım planları için daha sağlam bir likidite zemini oluşturmayı hedefliyor. Uzun vadeli borçlanmaya geçiş ve döviz gelirleriyle kur riskini dengeleme, özellikle ihracat yapan şirketlerde sık başvurulan finansal stratejiler arasında yer alır.

PASİFİK TEKNOLOJİ

Savunma üretimi için kaynak arıyor. Tahsisli sermaye artırımı 2 milyar TL'ye yükseltti

Pasifik Teknoloji, artan savunma teknolojisi talebini karşılamak üzere finansal kaynak ihtiyacını tahsisli sermaye artırımı yoluyla güçlendirme kararı aldı. Daha önce duyurulan 1,1 milyar TL'lik tahsisli sermaye artırımı, 2 milyar TL'ye çıkarıldı. Üç ortağın eşit katkısıyla sağlanacak kaynak, özellikle insansız ve otonom hava araçlarının seri üretimini finanse etmek amacıyla kullanılacak.

Mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanacağı bu işlem, Borsa İstanbul'un toptan alış satış prosedürü çerçevesinde belirlenecek fiyat üzerinden gerçekleşecek. Son dönemde jeopolitik gerilimler, savunma sanayii şirketlerine yönelik ilginin artmasına neden olmuş durumda. İHA ve otonom sistemler, modern orduların en çok yatırım yaptığı alanların başında geliyor.