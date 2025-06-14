İsrail'den İran'a yeni saldırı

İsrail, dün sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda kimler hayatını kaybetti?

Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken, aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. İran basını 78 kişinin yaşamını yitirdiğini, 300'den fazla kişinin yaralandığını yazdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdi.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken, insansız hava araçlarının da kullanıldığı açıkladı.

İran'dan İsrail'e misilleme saldırısı

İran, İsrail'e misilleme saldırısı başlattı. İran, İsrail'e misilleme için yüzlerce balistik füze fırlattı. Tel Aviv'de patlamalar yaşandı. İran'ın İsrail'e dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 172'ye yükseldi.

İşte dakika dakika yaşananlar...

15:10 İran ordusu: İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü

İran, ülkenin batısında İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü öne sürdü. Pilotun, uçağın vurulmasından sonra fırlatma koltuğunu kullanarak atladığı ve akıbetinin henüz belli olmadığı bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'da İsrail'e ait F-35 savaş uçağının düşürüldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığını iddia etti.

İran, dün de ülkeye hava saldırısında bulunan 2 İsrail uçağının düşürüldüğünü iddia etmişti.

İsrail ordusu ise iddiayı yalanlamıştı.

15:05 Saldırılar devam edecek mi?

İsrail İç Cephe Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan füze atışlarının akşam saatlerinde başlayacağı, saldırıların geceye doğru yoğunlaşmasının beklendiği aktarıldı.

14:20 İran'ın füze saldırısında 7 İsrailli asker yaralı

İsrail ordusu, dün gece İran'ın İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırısında 7 askerinin hafif yaralandığını açıkladı.

14:05 İran'da 3 nükleer bilim insanı daha hayatını kaybetti

İsrail'in İran'a saldırılarında Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci adlı 3 bilim insanı daha yaşamını yitirdi. Saldırılarda hayatını kaybeden bilim insanlarının sayısı 9'a yükseldi.

13:37 İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatıldı

İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı bir sonraki duyura kadar uçuşlara kapatıldı. Daha önce bilet almış yolcuların Ben Gurion'a gelmemeleri ve havayollarının güncellemelerini takip etmeleri istendi.

13:15 İran hava sahası ikinci bir duyuruya kadar uçuşa kapalı

İran, hava sahasının ikinci bir açıklamaya kadar uçuşlara kapalı olacağını duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin Sivil Havacılık Örgütü NOTAM yayımladı.

Buna göre, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla aksi belirtilene kadar tüm uçuşların durdurulduğu kaydedildi.

İranlıların bu süre zarfında havaalanına gitmekten kaçınmaları ve gerekli bilgiler için takipte kalmaları istendi.

13:10 İran füzeleri, Tel Aviv, Ramat Gan ve Rishon Lezion'da hasara yol açtı

İsrail ordusu, İran'dan atılan füzelerin Tel Aviv, Ramat Gan ve Rishon Lezion'da hasara yol açtığını açıkladı.

The Times of Israel'in İsrail ordusundan aktardığı haberde, İran'ın İsrail'e geceden bu yana 200 balistik füze fırlattığı ileri sürüldü. İsrail ordusu, 200 füzenin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini yaklaşık yüzde 25'inin yani 50 kadarının düştüğünü öne sürerek söz konusu füzelerin açık alana düştüğü için engellenmediğini savundu.

Hava üsleri de dahil olmak üzere askeri tesislerde hasar olmadığı iddia edildi.

12:50 İran TV'si: Bir binada 20'si çocuk 60 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’a düzenlediği saldırılarda Çamran semtindeki 14 katlı bir binada 20'si çocuk 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

12:30 Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı vuruldu iddiası

İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği füze saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde bir noktanın vurulduğu iddia edildi.

ABD merkezli Fox Televizyonu, bölgeden canlı yayın yaparken Savunma Bakanlığı kompleksinin içinde bir binanın vurulduğunu söyledi. Canlı yayında, güvenlik güçlerinin televizyon ekibinin görüntü almasına izin vermediği alandan uzaklaştırıldığı görüldü.

İsrail basınında, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının vurulduğuna ilişkin henüz bir haber yer almadı. İsrail basınının ordunun getirdiği sansür kurallarını izlemesi gerekiyor.

12:25 İsrail'den Tebriz'e saldırı

İsrail ordusu, Tebriz'e saldırı gerçekleştirdi.

12:20 İran: İsrail pişman olana kadar operasyonlara devam edeceğiz

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi, İsrail pişman olana kadar operasyonlara devam edeceklerini belirtti.

12:18 İsrail Savunma Bakanı'ndan 'Tahran yanacak' tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e işaret ederek, "Eğer Hamaney İsrailli sivillere füze atmaya devam ederse Tahran yanacak" tehdidinde bulundu.

Hamaney’in İsrail’e yapılan misillemelerle Tahran sakinlerini ağır bir bedel ödeyecek duruma getirdiğini öne süren Katz, İsrail saldırılarının plana uygun olarak devam ettiğini iddia etti.

12:15 UAEA: İsfahan'daki nükleer tesisler dün birçok kez hedef alındı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail’in saldırı düzenlediği İran’daki İsfahan nükleer tesislerinin, 13 Haziran’da birçok kez hedef alındığını ve şimdiye kadar tesis çevresindeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini bildirdi.

11:48 İsrail ordusu, 2 İHA'yı engelledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yukarı Celile'de 2 İHA nedeniyle sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

Sabah 08:58 ile 09:01 arasında sirenlerin devreye girdiği belirtilen açıklamada, sirenlerin muhtemel müdahale şarapnellerine karşı devreye alındığı belirtildi.

İHA'ların vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedilirken İsrail basını, önleme anına ilişkin görüntüleri yayınladı.

11:35 İran: İsrail saldırısı sonrasında Fordo Nükleer Tesisi'nde nükleer kirlilik oluşmadı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırısı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini söyledi.

Kemalvendi, "Fordo'da saldırıya uğrayan bölgelerde kayda değer bir hasar yok. Biz bu durumu öngördüğümüz için ekipmanların ve malzemelerin önemli bir kısmını dışarıya taşımıştık. Bu nedenle geniş çaplı bir zarar oluşmamış ve radyasyon kirliliği açısından da hiçbir endişe söz konusu değildir" dedi.

11:30 İran: Saldırılar devam edecek, ABD üslerine yayılacak

İranlı güvenlik kaynakları, İsrail ile yaşanan askeri gerilimin önümüzdeki günlerde ABD üslerini de kapsayacak şekilde genişleyeceğini ve İran’ın operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan İranlı bir güvenlik yetkilisi, "Bu çatışma, dün gece gerçekleştirilen sınırlı operasyonlarla sona ermeyecek. İran’ın sonraki hamleleri devam edecek ve bu saldırganlar için son derece acı verici ve pişmanlıkla hatırlanacak sonuçlar doğuracak. İran, bu kez söz konusu suç rejimini ve destekçilerini karanlık bir sona sürüklemekte kararlı" ifadelerini kullandı.

11:20 İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan yeni saldırı sinyali

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, kendilerine “Tahran yolunun açıldığını” iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

11:15 İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan iki general İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu üst düzey askerlerinden General Gulamreza Mehrabi ve General Mehdi Rabbani, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

10:50 Misilleme saldırılarında 3 İsrailli öldü, 172 kişi yaralandı

İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarının başlamasının ardından Tahran'ın yaptığı misilleme saldırılarında 3 İsraillinin öldüğü, 172 İsraillinin yaralandığı açıklandı.

10:40 IRNA: İsrail saldırısında Mehrabad Havalimanı pistinde hasar meydana gelmedi

İran, İsrail'in gece saatlerinde Mehrabad Havalimanı'na gerçekleştirdiği saldırıda pistlerin zarar görmediğini açıkladı.

Saldırının araç ekipman binasının arkasında ve savaş jetlerinin hangar bölgesini hedef aldığı, pistler, ana binalar ve havalimanı tesisleri bölgesinde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

10:30 İsrail saldırısında ölenlerin fotoğraflarının olduğu afişler Tahran'da caddelere asıldı

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden nükleer bilim insanlardan Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi ve Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Tümgeneral Gulam Ali Reşid, Tüğgeneral َEmir Ali Hacizade ve Tümgeneral Muhammed Bakırı fotoğraflarının yer aldığı afişler, başkent Tahran’daki caddelerde asıldı.

10:20 İran füzeleri yüzlerce bina ve araca zarar verdi

İsrail basınında yer alan haberlere göre İran tarafından fırlatılan füzeler birçok bölgede maddi hasara yol açtı, ülke genelinde yüzlerce bina ve aracın zarar gördüğü kaydedildi. Ramat Gan şehrindeki 9 binanın tamamen yıkıldığı, Tel Aviv'de yaklaşık 300, Ramat Gan şehrinde ise yaklaşık 100 kişinin evlerinin hasar görmesi üzerine güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi.

09:20 İran: "ABD, sürdürülen diyaloğu anlamsız kılacak şekilde hareket etti"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail’in ABD’nin onayı olmadan ülkesine saldıramayacağını belirterek, "İsrail'in ABD'nin onayı olmadan böyle suçlar işlemesi düşünülemez" dedi. İsrail saldırılarının ABD ile yürütülen nükleer diyaloğu sekteye uğrattığını vurgulayan Bekai, "Diğer taraf (ABD) sürdürülen diyaloğu anlamsız kılacak şekilde hareket etti. Soykırımcı İsrail rejiminin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef almasına izin verirken aynı anda müzakereleri sürdürdüğünüzü iddia edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

07:05 İsrail, İran saldırısında ölenlerin sayısını açıkladı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı. Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.

05:55 İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları

İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

İsrail'in saldırıları bildiren telefon uygulamasında, kuzeydeki geniş bir alanda ve güneyde Gazze Şeridi çevresindeki kentlerde alarmlar çaldığı duyuldu.

Sosyal medyada, kuzeydeki bölgelerde İran'dan atılan balistik füzeler ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin havada bıraktığı izler paylaşıldı. İran'dan ateşlenen füzelerin seyrinde yer alan işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında gökyüzünde füzelerin izleri görüldü. Önleyici füzelerin infilak etmesiyle patlama sesleri duyuldu.

15 dakikada üç salvo füze fırlatıldı

Yediot Ahranot'un haberine göre, İran'dan İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldı.

04:20 İsrail, Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisi de vurdu

İsrail ordusu, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisi de vurduklarını açıkladı.

İsfahan'daki tesiste, nükleer silah yapımında zenginleştirilmiş uranyumun yeniden dönüştürülmesi işleminin yapıldığını ifade eden İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee, "uranyum metal üretimi, zenginleştirilmiş uranyum dönüştürme altyapısı ve laboratuvarların" vurulduğunu iddia etti.

04:00 Tahran'ın doğusundan şiddetli patlama sesleri duyuldu

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, patlama seslerinin Tahran'ın doğusundaki Hakimiye ve Tahranpars semtlerinden geldiğini bildirdi.

02:35 İsrail, İran'da Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu

İsrail, İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. Havalimanı civarında yangın çıktığı ve bölgeden duman yükseldiği görüldü. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Fars Haber Ajansı, havalimanı bölgesine en az iki mühimmat düştüğünü doğruladı.

Tahran'ın merkezinde insansız hava araçlarının (İHA) sesleri ve kısa aralıklarla şiddetli patlama sesleri uzun süre duyuldu.

Hava savunma sistemleri de uzun süredir hedeflere karşı koymak için ateşleniyor.

02:09 İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İsfahan'daki Şehit Reisi Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alındığı, herhangi bir nükleer sızıntının olmadığı bildirildi.

02:05 İsrail'de şiddetli patlama sesleri

İsrail basınına göre, İran'ın İsrail'i hedef alan üçüncü füze dalgası sonrasında ülke genelinde güçlü patlama sesleri duyuldu.

İsrail Ordu Sözcülüğü, daha önce gerçekleştirilen saldırılara ait görüntülerin ve füzelerin isabet ettiği noktaların konum bilgilerinin internet ortamında paylaşılmaması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Sözcülük, bu tür bilgilerin çevrim içi ortamda yayılmasının İran tarafından takip edilerek saldırı kapasitesinin artırılmasına neden olabileceğini yineledi. Ayrıca İran'dan düzenlenen füze saldırılarında 1 İsrailli kadının öldüğü bilgisi paylaşıldı.

02:00 İran'ın BM Temsilcisinden İsrail'in saldırılarının ABD desteğiyle gerçekleştiği iddiası

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail'in saldırılarının ABD desteğiyle gerçekleştiğini iddia etti.

01:46 İsrail'den 'sığınaklara inin' talimatı

İran'ın yeni dalga saldırısıyla birlikte Tel Aviv ve Kudüs'te şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Bir süre sonra İsrail ordusundan "Ülke genelinde sığınaklardan çıkılması güvenli" açıklaması yapıldı.

01:33 İran: İsrail'e saldırılara gerekli görüldüğü sürece devam edecek

İran medyası, İsrail'e yönelik yeni füze saldırılarının yerel saat 01.20'de Tahran ve Kirmanşah'tan başladığını duyurdu.

İran devlet televizyonunda Tel Aviv'e isabet eden füzelerin görüntüleri yayımlandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahidi, İsrail'e karşı operasyonların gerekli görüldüğü müddetçe devam edeceğini bildirdi.

01:09 Kudüs ve Tel Aviv’de peş peşe patlamalar

Tel Aviv saldırı altında. Gökyüzünde hava savunma sistemlerinin önleme görüntüleri izlenirken, yere bir cismin düştüğü ve patlama olduğu görülüyor.

Ancak bunun önlenen bir füzenin parçası mı yoksa doğrudan bir isabet mi olduğu henüz netleşmedi.

01:01 İran’dan yeni füze saldırısı

İsrail ordusu, sosyal medyada yaptığı açıklamada İran’dan yeni füze atışlarının yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Savunma sistemlerimiz tehdidi önlemek için devrede” denildi. Ordudan ayrıca tüm İsraillilere korunaklı alanlara geçmeleri ve yeni bir duyuruya kadar bu alanlarda kalmaları çağrısı yapıldı.

00:45 İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya platformlarında provokatif paylaşım yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

00:35 İsrail İran’ın hava savunma sistemleri ve hava üssünü vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, son saldırılarda İran’a ait onlarca hava savunma sistemi hedefini vurup imha ettiklerini duyurdu. Açıklamada, bugünkü saldırılarda İran’ın Tebriz Hava Üssü’nün de yok edildiği öne sürüldü.

Ordu, "Vatandaşlarımızı korumak için hareket etme görevimiz var ve bu görevi gerekli görülen her yerde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

00:20 İsrail, Hamaney'in bulunduğu mahalleyi vuruyor

Tahran’daki son hava saldırıları, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ikametgahı ile İran Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu mahalleyi hedef aldı.

23:52 İsrail'den İran'a yeni saldırı

İran'ın misilleme saldırısının ardından İsrail, İran'a yönelik yeni saldırı başlattı. Başkent Tahran'da yoğun patlama sesleri duyuluyor.

IRNA, yeni saldırı sebebiyle Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

İsrail ordu radyosu da İran'daki hedeflere yeniden saldırı başlatıldığını doğruladı.

23:44 İran: 5 İHA düşürdük

İran, Urumiye, Erdebil ve Merivan kentlerinde 5 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

23:30 Netanyahu'dan sığınakta toplantı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısının ardından bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle sığınakta toplantı yaptığı bildirildi.

23:12 İran itidal çağrılarını reddetti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'e karşı saldırıların ardından gelen itidal çağrılarını reddederek, "İran'ın İsrail'in saldırganlığına cevabı, BM Şartı'na uygun olarak sert ve kararlı olacak." dedi.

22:54 Trump ile Netanyahu görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü

22:49 UAEA: İran'da nükleer sızıntı var

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı.

Sızıntının gerekli önlemlerle kontrol altına alınabilecek düzeyde olduğu belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Yer altındaki zenginleştirme salonlarına saldırı işareti yok ancak güç besleme ünitesine yapılan saldırı santrifüjlere zarar vermiş olabilir" dedi.

Grossi, BM Güvenlik Konseyi'ne göre İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum ürettiği tesisin yok edildiğini de aktardı.

22:31 İsrail: İran 150 balistik füze fırlattı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İran’ın İsrail’e yönelik yaklaşık 150 balistik füze fırlattığını bildirdi.

22:25 İran ordusu: 2 İsrail uçağını düşürdük

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkeye hava saldırılarında bulunan 2 İsrail savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Kum kentinde de İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bilgisi verildi.

22:19 7 İsrailli yaralandı

İran'ın misillemesinin ardından ilk bilgilere göre 7 İsrailli'nin yaralandığı aktarıldı.

22:09 İsrail: Ülkenin tamamı saldırı altında

İsrail ordusu, ülkenintamamının İran'dan gelen saldırının altında olduğunu açıkladı.

22:04 İran: 'Gerçek Vaad 3’ operasyonu başlatıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik ’Gerçek Vaad 3’ operasyonu başlatıldı" denildi.

22:01 İsrail'den 'sığınaklara inin' uyarısı

İran'a ait onlarca balistik füzenin ilerlediğini belirten İsrail ordusu, bütün vatandaşlara sığınaklara gitmeleri talimatı verdi.

22:00 İran: İsrailli pilot esir alındı

İran Tasnim Ajansı düşürülen İsrail savaş uçağının kadın pilotu esir alındığını duyurdu.

21:50 İsrail: Hamaney ve üst düzey siyasileri hedef almayacağız

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, başlattıkları saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey siyasi isimleri hedef almayacaklarını belirtti.

21:30 İran'dan balistik füze saldırısı

İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

Saldırılar kapsamında İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarına yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildirildi.

Devlet televizyonunda, canlı yayında füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiğine dair görüntüler yayımlandı.

21:23 İsrail ordu radyosu: İran’ın füze saldırısında 7 yer isabet aldı

İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi.

İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.

21:15 İsrail ordusu İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı.

Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.

20:35 Hamaney: Yarım yamalak yanıt vermeyeceğiz

İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yaptığı saldırılar sonrasında ilk kez konuştu. "Halkımız emin olsun ki, karşılığımız hafif olmayacak. Yarım yamalak yanıt vermeyeceğiz" diyen Hamaney, "İsrail işledikleri suçtan cezasız kurtulamayacak. Ordumuz güçlü hareket edecek ve İran ordusu İsrail'i çaresiz bırakacak" " dedi.

20:25 Tahran’da hava saldırılarına savunma sistemleri yanıt verdi

İsrail'in Tahran'daki saldırılarına İran Atom Enerjisi Kurumu'nda konuşlu hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.

Verilen karşılık sırasında Tahran'ın merkezinden gökyüzünde çok sayıda patlama görüldü.

İran medyasına göre, Tahran'ın merkez ve güney kesimlerine düzenlenen hava saldırıları püskürtüldü.

20:12 Husilerden İsrail’e füze saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen merkezli Husiler tarafından İsrail’e çok sayıda füze fırlatıldığını duyurdu. Kudüs'te saldırı sirenlerinin çaldığı belirtilirken, IDF füzelerin önlenmesi için savunma sistemlerini devreye soktu.

19:30 Trump: İsrail saldırısı İran'la anlaşmayı kolaylaştırabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Durum Odası'nda gerçekleşen ulusal güvenlik toplantısına girmeden önce Axios'a bir açıklama yaptı.

İsrail'in saldırısının nükleer anlaşmayla ilgili diplomasiyi tehlikeye atıp atmadığı sorusuna yanıt veren Trump, "Öyle düşünmüyorum, belki de tam tersi, belki şimdi ciddi bir şekilde müzakere edeceklerdir." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, "İran'a 60 gün verdim, bugün 61. gün. Şimdiye dek bir anlaşma yapmaları gerekirdi. 60 günde onları bir anlaşmaya ikna edemedim ama anlaşma yapmaları gerekirdi. Belki şimdi yaparlar." şeklinde konuştu.

19:13 Fordo nükleer tesisi hedef alındı

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da, Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi.

Fars Haber Ajansına göre, kısa süre önce Fordo'daki nükleer saha alanından iki patlama sesi duyuldu ve tesisteki iki nokta hedef alındı.

19:10 Bakan Fidan: Olası senaryolara göre tüm tedbirleri alıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bilgilendirildiğini belirterek ilgili kurumların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Türkiye'yi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti.

19:00 Tahran’da yeniden patlama sesleri duyuluyor

İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.

İran medyasında paylaşılan görüntülere göre, şiddetli patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi.

18:24 UAEA: Natanz çevresinde radyasyon değişimi yok

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'da hedef aldığı Natanz nükleer tesisinin dışındaki radyasyon seviyelerinin değişmediğini bildirdi.

Grossi, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisinin dışındaki radyasyon seviyelerinin değişmediğini belirterek, tesis içinde mevcut olan radyoaktif kirlilik türünün, özellikle alfa parçacıklarının uygun önlemlerle yönetilebilir olduğunu ifade etti.

18:13 Yunan muhalefetinden İsrail uçağı tepkisi

Yunanistan'da muhalefet partilerinden Yeni Sol, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da resmi ziyaretlerde kullandığı "Wings of Zion" adlı resmi uçağın, Atina'ya iniş yapmasına tepki gösterdi.

18:03 İran'dan ABD’ye tepki: İsviçre elçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İran, İsrail'in bugünkü saldırıları nedeniyle ABD’nin İran’daki diplomatik faaliyetlerini yürüten İsviçre’nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

17:55 İran’daki Rus sanatçılar Azerbaycan’a tahliye edilecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'da bulunan Rus sanatçıların kara yoluyla Azerbaycan'a tahliye edileceğini duyurdu.

17:45 Axios: İsrail'in İran saldırısına aylar önceden hazırlandığı iddiası

Axios'un haberinde, gece saatlerinde başlayan saldırıların Tahran'ın ekim ayında İsrail'e yönelik saldırısı sonrası Tel Aviv'de başlatılan "misilleme planları"nın bir parçası olarak şekillendiği ileri sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın hızla büyüyen füze kapasitesi ve nükleer silah üretme potansiyelini ülkesine yönelik "varoluşsal tehdit" olarak gördüğü kaydedilen haberde, İsrail ordusunun İran'ın nükleer silah üretim sürecinde son aşamaya gelebileceği yönündeki istihbarat bilgilerinin operasyonu kaçınılmaz hale getirdiği aktarıldı.

Haberde, Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'a, herhangi bir saldırının ABD onayı olmadan gerçekleştirilmeyeceği yönünde güvence verdiği ancak Beyaz Saray'ın İsrail’e böyle bir durumda yalnız hareket etmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.

İsrailli yetkililer ise 8 ay önce hazırlığına başlanan saldırıların Washington’la koordineli yürütüldüğünü öne sürerken, Axios’a konuşan iki İsrailli yetkili, Trump yönetiminin kamuoyuna açık şekilde saldırıya karşı çıkarken, özelde onay verdiğini ve "açık bir yeşil ışık" aldıklarını iddia etti.

Haberde, İsrail tarafının bu stratejinin İran’daki hedef kişilerin yer değiştirmesini önlemek amacıyla uygulandığı belirtildi.

ABD tarafı ise bu iddiaları doğrulamazken saldırı öncesinde ve sonrasında yapılan açıklamalarda Washington, bunun "tek taraflı" olduğu vurgusunu yaptı.

17:10 Ankara'da güvenlik toplantısı

Türkiye, İsrail'in İran saldırılarını ve yansımalarını görüşmek için harekete geçti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldiler.

Saat 14.30’da başlayan toplantıda İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımaları ele alınıyor.

17:02 ABD, İran misillemesine karşı bölgeye asker sevk etti iddiası

İki ABD'li yetkili, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Washington hükümetinin, Orta Doğu'daki askeri güçlerini, İran'ın İsrail'in saldırılarına cevap verme ihtimali üzerine yeniden dizayn ettiği bilgisini paylaştı.

İsmini paylaşmak istemeyen yetkililere göre, ABD donaması, balistik füzelere karşı savunma kabiliyetine sahip USS Thomas Hudner isimli savaş gemisinin Akdeniz'in doğusuna doğru ilerlemesini emrederken, ikinci bir geminin de göreve hazır olması yönünde talimat verdi.

Yetkililer ayrıca Trump'ın, söz konusu durumu görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.

16:58 Trump: İsrail'i kimsenin daha önce hiç desteklemediği kadar destekliyoruz

CNN'e açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik askeri eylemleri hakkında "çok başarılı bir saldırı" nitelemesi yaparak, "Tabii ki İsrail'i destekliyoruz, apaçık ortada ve kimsenin daha önce hiç desteklemediği kadar destekliyoruz." diye konuştu.

Trump, iki ay önce İran'a anlaşma yapılması konusunda 60 günlük bir ültimatom verdiklerine dikkati çekerek, "Bugün 61. gün." dedi.

ABD ile devam eden nükleer müzakerelerde anlaşmaya varması için İran'a çağrıda bulunan Trump, "Artık çok geç olmadan bir anlaşma yapmak için masaya gelmeliler. Onlar için çok geç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran hükümetine işaret ederek, "Beni dinlemelilerdi." ifadelerini kullandı.

16:55 Irak: Hava sahamızı İran’a saldırıda kullandırtmayız

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail’in saldırılarda Irak hava sahasını kullanmasına kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

15:51 Uraloğlu: Hava sahası kapatıldı, seferler iptal edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahalarının geçici olarak kapatıldığını ve havayolu şirketlerinin İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini pazartesiye kadar iptal ettiğini açıkladı.

15:15 Türk vatandaşları İran'dan yurda dönüyor

İsrail ile İran Cumhuriyeti Devleti arasında yaşanan gerginlikten dolayı Türkiye ile sınır olan İran Devletine İsrail tarafından yapılan hava saldırıları sonucunda birkaç kent vuruldu.

İran’da iş ve gezi amaçlı bulunan bulunan Türk vatandaşları ise Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Esendere Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş işlemlerine başladı.