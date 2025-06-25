Trump: İran yeniden silah üretimine başlarsa savaş yeniden başlar

ABD Başkanı Donald Trump, Lahey’de NATO Zirvesi'nde yaptığı diplomatik görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Trump’ın açıklamalarından satır başları:

"Çok fazla mesafe kat ettik aramızda harika ülkeler var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta İran'ın nükleer tesisleri üzerinde başarılı bir saldırı gerçekleştirdik.

“Buna 12 gün savaşı diyoruz”

Dünya barışına bu kadar büyük bir adım atılmamıştı. Biz buna '12 gün savaşı' diyoruz. Artık savaşacaklarını zannetmiyoruz. İran'ın nükleer tehdit programının ortaya kaldırmasına 15 yıl önceden karar vermiştik. Amerikan gücünün ne kadar güçlü olduğunu gösterdik" dedi.'1

“Savunma bütçelerinde yüzde 5'e ulaştık”

Trump, ABD'nin bütçesine dikkat çekerek "Savunma bütçelerinde yüzde 5'e ulaştık. Çok hızlı ilerledik. Uzun zamandır odağımızdaydı. Müttefiklerimizle de bunu konuştuk, kimse bize inanmıyordu. 1 trilyon dolarlık bütçeye ulaşacağız. Bu tarihi bir kazanç" ifadesinde bulundu.

“Bir mermiyi başka mermi ile yoldan çıkardık”

Trump "Ukrayna'ya destek sağlayacağız, bu da hayat demek. Savaşlarda birçok hayat yok oluyor. Yeni bütçenin bürokrasiye ve israfa değil. Askeri teçhizata gitmesi gerekiyor. Biz 14 roket ateşledik ve önceden uyarıda bulunduk. Onlar da kabul ederek, hedeflerimizden çekildiler. 14 çok pahalı füze fırlattık. Katar'a atılan füzeleri de teknolojimiz indirdi. Bir mermiyi başka mermi ile yoldan çıkardık. Kimse de buna şaşırmadı. Hem ABD hem diğer NATO üyeleri düşmanlarımıza karşı önlem almaya çalışıyor" dedi.

“İran'ın nükleer silah üretmesi mümkün olmayacak”

ABD Başkanı "Yıllar boyunca İran'ın nükleer silah üretmesi mümkün olmayacak. Materyale erişemezlerse bu imkanları geri gelmeyecek. İran'ın Dışişleri Bakanı saldırılarımız sonucu tesislerinin hasar aldığını açıkladılar. Ben New York Times ve CNN'e başarısız diyorum, güvenilir değiller; ben olmasam iş yapamazlardı. Saldırının boyutunu çok yanlış gösterdiler çünkü tesisleri yok ettik" dedi.

“30 adet roket ateşledik, Fordo tamamen yok edildi”

Trump "600 kilometre öteye 30 adet roket ateşledik ve her biri nişan aldığımız yerin 15 santimetre yakınına vararak Fordo tamamen yok edildi" diye konuştu.

"Savaşı bitirdik”

“Pilotlarımız çok büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Yıllar sürebilecek bu savaşı haftalar içinde bitirdik. Beş yıl sürmesi bekleniyordu" diyen Trump "güzel bir başarıya" ulaştıklarını belirtti.'

İsrail ile İran arasındaki savaşın bittiğini söyleyen Trump "Savaşa geri döneceklerine inanmıyorum. İran yeniden silah üretimine başlarsa biz her zaman buradayız, o zaman savaş yeniden başlar" diye konuştu.

'Putin yanlış yönlendirilen biri"

Trump "Putin beni aradı ve İran konusunda yardımcı olup olamayacağını sordu ve ben de ona Rusya konusunda yardımcı olmasını söyledim. Putin yanlış yönlendirilen biri" dedi.

“İran’ı sert vurduk, nükleer materyali çıkaramadılar”

ABD Başkanı "İran hiçbir materyali kaçıramadı. Çünkü çok sert bir saldırıda bulunduk. Önceden taşımaları zaten tehlikeli olur. Nükleer bir savaş başlamıyor. Onlar bitti artık" ifadesinde bulundu.

"Powell zeka seviyesi düşük ve aptal biri"

Trump, son dönemde hedef aldığı Fed Başkanı Jerome Powell'dan bahsederken "Zeka seviyesi düşük ve aptal biri. Siyaset yapmaya çalışıyor" dedi.