Erdoğan ve Trump NATO Zirvesi'nde bir araya geldi: Erdoğan'ın elindeki zarfın içinde ne olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeği sonrasında bir araya geldi. Görüşme, Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin dünkü aile fotoğrafı çekiminde Trump'la sıcak bir selamlaşma yaşadığı da görüldü.

Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinde hangi başlıklar vardı?

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

İki lider, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkati çekti.

Erdoğan'ın elindeki zarfta ne vardı?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede bir detay da dikkat çekti. Görüşme sonrası servis edilen fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde net şekilde görülen zarf, kulislerde merak konusu oldu.

CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre zarfı ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vermedi. İçinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi bilgi notları yer alıyor. Her görüşme için, kartlar hazırlanıp zarfa konuyor. Eğer Cumhurbaşkanı isterse bu zarfı yanına alıyor.