  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, İran'a karşı yürüttüğü operasyona neden “Yükselen Aslan” adını verdi?
Takip Et

İsrail, İran'a karşı yürüttüğü operasyona neden “Yükselen Aslan” adını verdi?

İsrail, bu sabaha karşı İran'ın nükleer tesislerine ve programına yönelik bir saldırı başlattığını duyurdu. Operasyonun ismi "Yükselen Aslan" olarak duyuruldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, İran'a karşı yürüttüğü operasyona neden “Yükselen Aslan” adını verdi?
Takip Et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün, yani bu sabaha karşı başlatılan saldırıdan saatler önce Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti. 

Netanyahu duvara, "Dişi aslan gibi ayağa kalkan, aslan gibi kendini yücelten bir halk" ayetinin yazılı olduğu bir not bıraktı. 

Bu ifade, İncil'in bir ayetinden geliyor. İncil'de, "İşte, halk büyük bir aslan gibi ayaklanacak, genç bir aslan gibi yükselecek; avı yiyinceye, öldürülenlerin kanını içinceye dek yatmayacak," diye yazıyor. 

Bu ayet, İsrail'in gücü ve kudreti hakkında kehanette bulunulduğu ve Yahudilerin "açlığını giderene kadar dinlenmeyecek bir aslana" benzetildiği varsayımının bir parçası. 

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, bu sabah saatlerinde İran'ın nükleer tesislerine yönelik "önleyici, kesin ve birleşik bir saldırı" başlattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Yükselen Aslan" olarak adlandırdığı saldırının "günler süreceğini" ve “İsrail'in hayatta kalmasına yönelik İran tehdidini geri püskürtmeyi” amaçladığını söyledi.

Sabaha karşı başlayan saldırılarda İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami öldürülürken nükleer bilimciler Feridun Abbasi ve Muhammad Mehdi Tehrançi'nin de öldürüldüğü bildirildi. İsrail'de OHAL ilan edildi ve gözler, İran'ın saldırılara olası yanıtında.

İsrail basını duyurdu: İran İHA'ları ülke dışında imha edildiİsrail basını duyurdu: İran İHA'ları ülke dışında imha edildiDünya
İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine ve askeri komutanlarına yönelik saldırıları hakkında neler biliniyor?İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine ve askeri komutanlarına yönelik saldırıları hakkında neler biliniyor?Dünya
İngiltere'den İsrail açıklaması: Bu eylemin herhangi bir yerinde bir rol oynamadıkİngiltere'den İsrail açıklaması: Bu eylemin herhangi bir yerinde bir rol oynamadıkDünya
Dünya
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı el-Gamari'ye suikast düzenledi
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı'na suikast düzenledi
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz