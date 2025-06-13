İsrail, İran'a karşı yürüttüğü operasyona neden “Yükselen Aslan” adını verdi?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün, yani bu sabaha karşı başlatılan saldırıdan saatler önce Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti.

Netanyahu duvara, "Dişi aslan gibi ayağa kalkan, aslan gibi kendini yücelten bir halk" ayetinin yazılı olduğu bir not bıraktı.

Prime Minister Benjamin Netanyahu placed a note in the Western Wall yesterday with the verse: 'A people that rises up as a lioness, and as a lion lifts himself up'.



Photos: Ziv Koren pic.twitter.com/iRUIKEVKBg — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 13, 2025

Bu ifade, İncil'in bir ayetinden geliyor. İncil'de, "İşte, halk büyük bir aslan gibi ayaklanacak, genç bir aslan gibi yükselecek; avı yiyinceye, öldürülenlerin kanını içinceye dek yatmayacak," diye yazıyor.

Bu ayet, İsrail'in gücü ve kudreti hakkında kehanette bulunulduğu ve Yahudilerin "açlığını giderene kadar dinlenmeyecek bir aslana" benzetildiği varsayımının bir parçası.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, bu sabah saatlerinde İran'ın nükleer tesislerine yönelik "önleyici, kesin ve birleşik bir saldırı" başlattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Yükselen Aslan" olarak adlandırdığı saldırının "günler süreceğini" ve “İsrail'in hayatta kalmasına yönelik İran tehdidini geri püskürtmeyi” amaçladığını söyledi.

Sabaha karşı başlayan saldırılarda İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami öldürülürken nükleer bilimciler Feridun Abbasi ve Muhammad Mehdi Tehrançi'nin de öldürüldüğü bildirildi. İsrail'de OHAL ilan edildi ve gözler, İran'ın saldırılara olası yanıtında.