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İngiltere'den İsrail açıklaması: Bu eylemin herhangi bir yerinde bir rol oynamadık

İngiltere, İsrail'in İran'a saldırılarından endişe duyduğunu açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Saldırı haberleri endişe verici. Tüm tarafları geri adım atmaya ve gerilimi acilen düşürmeye çağırıyoruz" derken İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "Bu eylemin herhangi bir yerinde bir rol oynamadık" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
AA
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İngiltere'den İsrail açıklaması: Bu eylemin herhangi bir yerinde bir rol oynamadık
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının endişe verici olduğunu belirtti.

Starmer, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Saldırı haberleri endişe verici. Tüm tarafları geri adım atmaya ve gerilimi acilen düşürmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tansiyonu yükseltmenin bölgede kimseye faydasının olmayacağını vurgulayan Starmer, "Ortadoğu’da istikrar öncelik olmalıdır. Bu nedenle tansiyonu düşürmek için müttefiklerimizle temas halindeyiz. Şimdi itidalli olma, sakin olma ve diplomasiye dönme zamanı" değerlendirmesini yaptı.

"Tansiyonun daha da artması kimsenin çıkarına olmayacak"

Dışişleri Bakanı David Lammy de X’ten paylaşım yaparak, "Ortadoğu’nun istikrarı küresel güvenlik açısından hayati öneme sahip. Gece yaşanan saldırılardan dolayı endişeliyim. Tansiyonun daha da artması bölgede barış ve istikrarı daha fazla tehdit edecek ve kimsenin çıkarına olmayacaktır" yorumunda bulundu.

Lammy, "Çok tehlikeli bir zaman" diyerek tüm tarafları itidalli olmaya çağırdı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtilerek, "Bu eylemin herhangi bir yerinde bir rol oynamadık. Gelişmeler çok hızlı yaşanıyor. Bölgedeki İngiliz vatandaşlarını bakanlığımızın seyahat uyarılarını takip etmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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